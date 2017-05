Hải Phòng: 143 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thi công QL10

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 qua địa bàn Hải Phòng dài 30 km, hiện hơn 25km đã hoàn tất các công đoạn thi công. Tuy nhiên, đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo còn 5 km vẫn đang trong tình trạng “thắt nút cổ chai” do còn 143 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Với mong muốn không để xảy ra cưỡng chế, UBND huyện Vĩnh Bảo tiếp tục việc vận động, thuyết phục các hộ dân này bàn giao mặt bằng.

Đến nay còn 143 hộ chưa bàn giao mặt bằng do còn thắc mắc về vấn đề chỉ giới cắm mốc thu hồi đất.(Ảnh minh họa internet).

Dự án nâng cấp, mở rộng QL10 qua Hải Phòng do Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng làm chủ đầu tư, triển khai từ tháng 5/2015 với tổng mức đầu tư hơn 2,8 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm này khối lượng thi công dự án đã đạt được khoảng 96%. Huyện Vĩnh Bảo có gần 14km QL10 chạy qua 9 xã và thị trấn nhưng hiện toàn huyện còn 143 hộ dân chưa bàn giao phóng mặt bằng, tập trung ở các xã: Giang Biên, Vĩnh An, Vinh Quang, Hưng Nhân và An Hòa.

Theo ông Đặng Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, qua các cuộc đối thoại, các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đều đưa ra một số yêu cầu cụ thể như sau: Được bồi thường, hỗ trợ đến mép đường, hoặc cách mép đường hiện trạng 3m; được tính giá bồi thường, hỗ trợ đất cao hơn mức giá cụ thể mà thành phố đã có quyết định; được hỗ trợ nhân khẩu và ngừng kinh doanh đối với hộ không được bồi thường về đất. Đối với hộ có nguồn gốc đất là đất nông nghiệp đề nghị được bồi thường là đất ở. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của việc chưa bàn giao mặt bằng của 143 hộ dân này là họ không tin vào việc cắm mốc chỉ giới thu hồi đất.

Năm 2000, tuyến QL10 đã thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp. Khi đó huyện Vĩnh Bảo đã thực hiện giải phóng mặt bằng, có bản đồ địa chính về mốc chỉ giới hành lang giao thông và hiện nay việc cắm mốc thu hồi thực hiện theo đó. Nhưng chủ đầu tư là công ty Tasco Hải Phòng chỉ thực hiện cắm mốc chỉ giới của năm 2015. Chính vì không thống nhất trong việc lấy mốc chỉ giới thu hồi đất năm 2000 của UBND huyện Vĩnh Bảo và năm 2015 của chủ đầu tư nên đã nảy sinh nhiều bất cập.

Ông Đặng Văn Chúc, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo nói: “Họ nói quyền lợi của hộ bị xâm phạm, đáng nhẽ cái mốc đó nhảy dịch về phía đường nhưng chúng tôi không thể làm sai bản đồ được. Cho nên dân họ không tin mốc chỉ giới mình cắm mặc dù mình khẳng định là cắm đúng. Để giải quyết vấn đề này rất cần một đơn vị trung gian có thẩm quyền, có trình độ chuyên môn, phải cấp cỡ thành phố trở lên, có văn bản thông báo cho dân, về cắm công khai minh bạch với dân”.

Để đảm bảo tiến độ dự án cải tạo tuyến quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Trên tuyến đi qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo có 1.144 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay còn 143 hộ chưa bàn giao mặt bằng do còn thắc mắc về vấn đề chỉ giới cắm mốc thu hồi đất.

Từ tháng 4, hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Vĩnh Bảo cùng với các sở, ngành, thành phố Hải Phòng đã có nhiều buổi buổi kiểm tra, rà soát, vận động thuyết phục cùng với việc lập hồ sơ để tiến hành cưỡng chế đối với những hộ dân này.

Với mong muốn không xảy ra việc phải cưỡng chế, ông Đặng Văn Chúc, phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đề nghị: “Chúng tôi muốn thành phố cử những cán bộ chuyên viên, chuyên ngành của cơ sở về đây cùng với các tổ công tác đến từng hộ một, để nói cho khách quan”./.

