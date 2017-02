Hải Phòng tăng phí cảng: “Hầu hết doanh nghiệp, người dân Hải Phòng đồng tình, ủng hộ”

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng khẳng định việc ban hành Nghị quyết 148 của HĐND TP là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Theo Luật Phí và Lệ phí (hiệu lực từ 1/1/2017), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền; Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn giảm miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền.

UBND TP. Hải Phòng cũng cho biết, theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn ngày 3/8/2016 về việc giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh xây dựng mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích trong khu cửa khẩu phù hợp với Luật phí và Lệ phí.

Ngoài ra, vào cuối tháng 10/2016, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển sớm trình HĐND các cấp ban hành Nghị quyết về thu phí để thực hiện thu từ ngày 1/1/2017.

Nêu ý kiến về vấn đề này, các bộ, ngành đều khẳng định, HĐND TP. Hải Phòng ban hành Nghị quyết 148 đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Phí và Lệ phí. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã kiểm tra tính pháp lý và đến nay chưa thấy có quy định trái pháp luật trong Nghị quyết này.

Về quá trình xây dựng và thông qua đề án, theo khẳng định của lãnh đạo Hải Phòng, trước khi HĐND ban hành Nghị quyết thì từ 10/10/2016, UBND TP, Sở Tài chính và UBND quận Hải An đã tổ chức 6 cuộc họp với hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh cảng biển, xuất nhập khẩu hàng hóa, các hãng tàu, đại lý vận tải biển… để xin ý kiến góp ý.

Toàn văn Đề án thu phí được đăng liên tiếp trên 3 số báo Hải Phòng, truyền thông trên báo An Ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Đến ngày 15/11/2016, HĐND TP đã tổ chức 99 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND với người dân và các doanh nghiệp. Theo đó, tại cuộc họp này đã báo cáo cử tri về Đề án thu phí và được hầu hết doanh nghiệp, người dân đồng tình, ủng hộ.

Liên quan đến mức thu phí, UBND TP Hải Phòng khẳng định đã tham khảo mức thu phí tại các địa phương có cửa khẩu như Quảng Trị, Tây Ninh, Lào Cai, Quảng Ninh (khu vực cửa khẩu biên giới đất liền) và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xây dựng mức phí.

Theo lãnh đạo Hải Phòng, mức thu phí của địa phương này thấp hơn nhiều so với tỉnh Lào Cai (chỉ bằng 50% đối với container 20 feet và 62,5% với container 40 feet). Đồng thời cho rằng, do Hải Phòng là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thu phí tại khu vực cửa khẩu cảng biển nên chưa có cơ sở để so sánh mức thu với các địa phương khác.

Ngoài ra, theo khẳng định của chính quyền Hải Phòng, việc thu phí này là phù hợp với cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Bởi theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam được quyền thu phí đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Để thực hiện Nghị quyết 35, UBND TP. Hải Phòng cũng đã chòn phương án giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc thu phí được cho là không ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu vì thời gian để giải quyết một bộ hồ sơ thu phí khoảng 3 phút, không để tình trạng ách tắc trong quá trình thu phí.

Về thời điểm thu phí (từ 3/1/2017) cũng được Hải Phòng khẳng định là phù hợp với quy định và doanh nghiệp đã có thời gian chuẩn bị để tính toán các chi phí kinh doanh phải nộp.

Trước đó, các doanh nghiệp, các hiệp hội đã có công văn gửi các cơ quan chức năng “tố” Hải Phòng thu phí không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, các doanh nghiệp đặt ra những vấn đề bất hợp lý về tính pháp lý, quy trình ban hành nghị quyết, mức phí do HĐND TP. Hải Phòng quy định tại Nghị quyết số 148. Các doanh nghiệp cho rằng TP. Hải Phòng tận thu với hiện tượng phí chồng phí.

Theo N.Mạnh

BizLIVE