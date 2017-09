Hàng chục bang Mỹ kiện quyết định của ông Trump về nhập cư

15 tiểu bang và Quận Columbia (DC) của Mỹ ngày 6/9 đâm đơn kiện quyết định của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt chương trình bảo vệ những người nhập cư trái phép được đưa vào Mỹ khi còn là trẻ em.

Theo tin từ Reuters, vụ kiện tập thể của các bang này được khởi xướng bởi một nhóm gồm các chưởng lý thuộc Đảng Dân chủ, nhằm mục đích chặn quyết định của ông Trump và duy trì chương trình mang tên Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

Đây là chương trình áp dụng từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm bảo vệ và cung cấp các chế độ phúc lợi cho những người nhập cư trái phép tới Mỹ khi còn nhỏ. Đơn kiện cho rằng nền kinh tế các bang sẽ chịu thiệt hại nếu những người nhập cư thuộc diện DACA không còn được hưởng sự bảo vệ này.

Đơn kiện nói rằng quyết định của ông Trump “ít nhất một phần có động cơ phân biệt đối xử” đối với người nhập cư Mexico, đối tượng hưởng lợi đông đảo nhất của DACA. Lá đơn cũng nhắc lại những tuyên bố nhằm vào người nhập cư Mexico mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái.

Các chưởng lý Dân chủ đứng sau đơn kiện còn lập luận Chính phủ Mỹ không hề đảm bảo với những người thụ hưởng DACA rằng thông tin mà họ đưa ra trong đơn xin tham gia chương trình sẽ không được sử dụng “vì những mục đích siết kiểm soát nhập cư, bao gồm nhận diện, đe dọa, bắt giữ, hoặc trục xuất”.

Chưởng lý Eric Schneiderman của bang New York cho biết bang này hiện có 42.000 người tham gia DACA. Theo ông Schneiderman, việc chấm dứt chương trình sẽ là điều tồi tệ đối với những người này và gây ra “thiệt hại to lớn về kinh tế” cho New York.

Nói về vụ kiện, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh ra DACA được thực thi theo một sắc lệnh của cựu Tổng thống Obama chứ không hề được Quốc hội Mỹ thông qua. “Chúng tôi sẽ bảo vệ lập trường của chính quyền [Tổng thống Trump] trong vấn đề này”, phát ngôn viên Devin M. O’Malley của Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố.

Trước đó, vào hôm thứ Ba, Tổng thống Trump quyết định chấm dứt chương trình DACA đã kéo dài 5 năm. Quyết định này của ông Trump đồng nghĩa với việc 800.000 người nhập cư trái phép trẻ được đưa vào Mỹ khi còn nhỏ, thường được gọi là “những người mang theo ước mơ” (Dreamers), rơi và một tình thế bấp bênh. Những người này sẽ không còn được bảo vệ, không còn được hưởng các chế độ phúc lợi, và có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào.

Động thái trên của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo, thống đốc bang, thị trưởng thành phố, các nghị sỹ Dân chủ, tổ chức công đoàn và dân sự xã hội.

Theo quyết định của ông Trump, DACA sẽ duy trì đến ngày 5/3 năm sau, và tiếp đó chấm dứt. Ông đẩy trách nhiệm cho Quốc hội đang nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa, nói rằng giờ là lúc các nghị sỹ cần thông qua một đạo luật nhập cư để giải quyết số phận của những người thuộc diện DACA.

Thống đốc bang Washington, một trong số những bang kiện quyết định của ông Trump, chỉ trích Tổng thống né tránh trách nhiệm trong quyết định cuối cùng về DACA. “Tổng thống đã tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này, nhưng rõ ràng ông ấy là người gây rắc rối”, Thống đốc Jay Inslee nói.

Hôm thứ Ba, ông Trump nói ông vẫn có “một trái tim lớn” dành cho những người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn là trẻ em.