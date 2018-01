Hàng loạt bãi xe dù xuất hiện sau quyết định tăng phí

Sốc vì giá trông xe ô tô

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố, từ 1/1, giá trông giữ xe máy tại các quận ở Hà Nội sẽ tăng lên mức 3.000 - 5.000 đồng/xe/lượt với ban ngày và từ 5.000-8.000 đồng vào ban đêm. Giá trông ôtô dưới 9 chỗ tại 12 tuyến phố “lõi” của quận Hoàn Kiếm như Lý Thái Tổ, Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đào, Hàng Đường… là 60.000 đồng một lượt 2 giờ (trước đây là 30.000 đồng một lượt hai giờ); 3 triệu đồng/tháng vào ban ngày; 4 triệu đồng/tháng gửi cả ngày và đêm.

Ghi nhận của PV ngày 3/1 tại một số tuyến phố trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình… rất nhiều người dân vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước giá trông xe mới.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Đỗ Văn Thiệp (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cho biết, từ hôm qua anh đã chuyển sang đi taxi đến cơ quan bởi khu vực đỗ xe gần cơ quan (phố Lê Đại Hành) chuyển sang thu phí theo giờ. “Tính ra ngày làm việc 8 tiếng, tôi sẽ mất hơn 300 ngàn đồng/ngày đỗ xe. Tôi đã nghe nói sẽ tăng giá gửi xe nhưng không nghĩ lại nhanh như thế. Ít nhất phải có lộ trình tăng dần, những tuyến phố tăng để mọi người còn xoay xở”, anh Thiệp đề xuất.

Chiều cùng ngày, trên một số tuyến phố lõi của quận Hoàn Kiếm: Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Xí… lượng xe ô tô đỗ tại các điểm đỗ xe bỗng nhiên vắng bất thường dù trước đây khu vực này thường xuyên kín xe trong giờ hành chính. Theo nhân viên trông giữ xe, một số “khách quen” hôm nay không thấy đi xe, có người chuyển sang đi xe máy. Nhân viên ở đây cũng cho biết thêm, chủ yếu khách phản ứng về giá trông giữ ô tô, còn với xe máy tăng từ 3.000 lên 5.000 đồng chưa thấy khách hàng nào phản ứng cả.

Bãi xe lậu “tát nước theo mưa”

Ghi nhận tại Bệnh viện Hồng Ngọc (phố Yên Ninh, quận Ba Đình), rất nhiều người nhà bệnh nhân tỏ ra bức xúc khi phải trả phí cao cho mỗi lần xe ra vào. Anh Nguyễn Kim Cương (40 tuổi) cho biết, hầu như tuần nào tôi cũng đưa người thân khám ở bệnh viện, trước đều miễn phí nay phải trả hơn 100 ngàn đồng rất vô lý. Một bảo vệ tại đây lý giải: Trước đây bệnh viện mua các “nốt” theo tháng trên phố Nguyễn Khắc Nhu để phục vụ bệnh nhân. Tuy nhiên, từ 1/1/2018, điểm trông xe ở đây thu phí theo hình thức iParking nên khách phải tự trả phí tùy theo thời gian đỗ xe.

Tăng phí đỗ xe kéo theo hàng loạt bãi xe “dù” trên phố Yên Ninh (sát bệnh viện), chỉ cần đi ra ngã tư Nguyễn Trường Tộ - Yên Ninh ngay lập tức có khoảng 5 người chèo kéo gửi xe. Ô tô được người trông xe hướng dẫn đỗ ngay trên lòng đường các phố Nguyễn Trường Tộ, Yên Ninh, ngõ Yên Ninh… giá trông giữ xe ở đây là 50 ngàn đồng/lượt, không có vé.

Tại phố Bà Triệu (đoạn từ phố Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), mặc dù có biển cấm dừng nhưng đoạn phố vẫn trở thành nơi dừng đỗ của hàng chục chiếc ô tô. Thử đỗ xe vào một ô trống trước cổng nhà 50 Bà Triệu, ngay lập tức 1 người đàn ông chạy tới hỏi đỗ xe đi đâu, bao lâu… Sau 10 phút quay lại, người này thu phí 30 ngàn đồng. Ông này còn nói thêm: “Đỗ lâu thêm một tý nữa là 50 ngàn, mới tăng phí đỗ xe cả thành phố mà”.

Tình trạng trông giữ ô tô tự phát diễn ra nhiều nhất tại các khu vực quanh bệnh viện, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng… Như đoạn phố Bùi Thị Xuân (cổng sau Bệnh viện Mắt Trung ương) ngoài phía bên trái đường được cấp phép, bên phải đường cũng chật kín ô tô trông tự phát, khiến nhiều lúc đoạn phố nhỏ trở nên “tê liệt”…

Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, phường đã giao cho công an phường thường xuyên kiểm tra xử lý tình trạng trông giữ xe tự phát gần Bệnh viện Hồng Ngọc. Đặc biệt vào giờ cao điểm, công an phường luôn có mặt. Cái khó là khi lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng này lại rút đi. Rất nhiều biên bản xử phạt đã được lập tại đoạn này, nhưng chủ yếu là phạt chủ xe vì lỗi dừng đỗ trên phố cấm. Bởi sau khi thu tiền của khách, đội trông xe rút đi bỏ mặc xe khách trên đường. “Sau khi nhận phản ánh của báo, chúng tôi sẽ văn bản đôn đốc công an phường tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý”, lãnh đạo phường Trúc Bạch cho hay.

Đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chia sẻ, việc tăng giá vé dẫn đến tình trạng người dân phản ứng là không khó hiểu. Phía Cty đã hướng dẫn nhân viên trông xe cách tuyên truyền, giải thích việc nâng giá là chủ trương quyết định của HĐND, UBND thành phố để mọi người hiểu và thực hiện.