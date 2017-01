Hàng loạt dự án cao ốc chọc trời sẽ xuất hiện ở trung tâm TP.HCM trong năm 2017

Thời gian qua, trong số dự án đã đi vào hoạt động tại TP.HCM, nổi bật nhất trong số đó có thể kể tới Bitexco Financial Tower (68 tầng) được đầu tư bởi Tập đoàn Bitexco, đây là một trong 20 tòa nhà có kiến trúc ấn tượng của thế giới. Hai tòa nhà chọc trời khác cũng có kiến trúc đẹp là Vietcombank Tower (35 tầng) được đầu tư bởi ngân hàng Vietcombank và Times Square (45 tầng) được đầu tư bởi công ty Vạn Thịnh Phát.

Trong năm nay, dự án Sai Gon Centre cao 43 tầng nằm trên đường Lê Lợi, cách chợ Bến Thành chỉ 300m sẽ chính thức xây dựng xong giai đoạn 2 và đưa vào khai thác. Hiện tại, theo quan sát các nhà thầu đang thi công hạng mục lắp ráp kính cho toàn bộ phần trên của toà nhà.

Song song đó, ngoài toà nhà chọc trời Lanmark 81 của Tập đoàn Vingroup đang được đầu tư xây dựng, một tòa nhà 60 tầng thuộc khu đô thị Vinhomes Golden River cũng sẽ sớm được triển khai ngay "trái tim" quận 1.

Đặc biệt, ngay trung tâm quận 1 TP.HCM sẽ có 4 dự án chọc trời vừa mới được khởi công là dự án SJC Tower, Tax Plaza (40 tầng), Sài Gòn Mê Linh Tower và Hilton Tower (40 tầng). Trong đó, Dự án Tháp SJC tọa lại tại vị trí khu lõi trung tâm của trung tâm thành phố, được thiết kế gồm 6 tầng hầm và 54 tầng cao, với chiều cao hơn 200m.

Theo thiết kế, Sài Gòn Mê Linh Tower gồm 2 tháp cao 48 tầng và 36 tầng, cùng 4 tầng hầm, khối đế 9 tầng, trong đó tầng hầm 1 là khu siêu thị, 3 tầng hầm còn lại và 5 tầng đầu khối đế sẽ là khu đậu xe. Khu phức hợp sẽ bao gồm căn hộ thương mại, khách sạn 5 sao, khu văn phòng và dịch vụ.

Bên cạnh đó, nằm đối diện với chợ Bến Thành và công viên 23/9 (quận 1), Dự án The One Hochiminh City (vừa được đổi tên thành dự án Spirit of Saigon) của tập đoàn Bitexco, bao gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế và được bố trí cách xa nhau cũng vừa thi công hoàn thành phần hầm.

Khu khối đế bao gồm 3 tầng hầm để xe, khu trung tâm thương mại, trong đó có 2 tầng hầm và 7 tầng nổi. Tòa tháp phía Tây cao 55 tầng bao gồm các tầng văn phòng cho thuê ở nửa dưới và khách sạn ở nửa trên. Tháp phía Đông cao 48 tầng bao gồm các căn hộ, với dịch vụ cung cấp bởi khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm.

Những dự án "chân dài" đã và đang được xây dựng bao quanh chợ Bến Thành, quận 1

Không "cao" bằng những dự án trên, nhưng Dự án có tên là Lavenue Crown, khối căn hộ gồm khoảng 200 căn hạng sang với tổng diện tích sàn khoảng 23.000 m2, cao 36 tầng của Kinh Đô, dự kiến sẽ được triển khai xây dựng trong quý 2 năm nay.

Mới đây nhất, liên danh công ty xây dựng Jimiro (Hàn Quốc) - công ty Đại Tân Phú sẽ làm chủ đầu từ khu “tam giác vàng” Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học (quận 1). Theo kế hoạch, trong tương lai không xa, nơi đây sẽ "mọc" lên ba khối cao ốc văn phòng 55 tầng, một khách sạn năm sao 30 tầng và một trung tâm thương mại hạng A cao 10 tầng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD. Theo thông tin từ công ty Tân Đại Phú, trong năm 2017 các đơn vị liên quan sẽ lên kế hoạch bồi thường giải toả để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Thông tin mới nhất cho biết tập đoàn CapitaLand vừa sở hữu 100% cổ phần của khu đất rộng 0,6ha với sàn xây dựng dự tính khoảng 106.000m2. Khu đất này toạ lạc ngay trung tâm quận 1 và sẽ được tập đoàn này đầu tư phát triển thành một cao ốc cao 240m (cao 60 tầng) - một trung tâm thương mại cao nhất tại TP.HCM trong tương lai.

Cũng theo tìm hiểu, dự án này sẽ được kết nối trực tiếp với nhà ga tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang được xây dựng. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng dự án trong quý 1/2017 và sẽ hoàn thành đưa vào khai thác thương mại vào năm 2020, cùng thời điểm tuyến metro được đưa vào vận hành.

Dự án Spirit of Sai Gon của tập đoàn Bitexco đang đẩy nhanh tốc độ thi công phần cao tầng. Dự án nằm ngay vị trí cực kỳ đắc địa, kết nối trực tiếp với nhà ga ngầm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Đối diện về phía bên kia sông Sài Gòn, Dự án Empire City là khu phức hợp với vị trí đắc địa trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và mặt tiền sông Sài Gòn. Dự án Empire City thủ thiêm quận 2 bao gồm tòa tháp 86 tầng, khách sạn 5 sao, khu thương mại, khu văn phòng, căn hộ cao cấp và nhà phố thương mại. Empire City được phát triển như một thành phố trong lòng thành phố, hiện đang trong quá trình thi công phần móng toà tháp thứ nhất.

Cũng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án Khu phức hợp Sóng Việt nằm giữa giao lộ đại lộ Vòng Cung và đường dẫn lên cầu Thủ Thiêm 2 thuộc khu chức năng số 1 với quy mô 4.8 ha, bao gồm 10 tòa tháp cao từ 10 - 30 tầng, với 210.000 m2 sàn thương mại, 120.000 m2 sàn căn hộ (hơn 1000 căn hộ) cũng sẽ được khởi công trong năm nay. Tổng vốn đầu tư là 7,273 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Hải Đăng, T&T và Keppel Land chiếm 20% cổ phần dự án.

Một dự án "khủng" khác được kỳ vọng sẽ do tập đoàn Lotte triển khai trong tháng 7 năm nay là dự án Thu Thiem Eco Smart City 2,2 tỷ USD tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Dự án có diện tích khoảng 16,71 ha bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, khu căn hộ dịch vụ, văn phòng, chung cư... và điểm nhấn là tòa cao ốc 50 tầng.

Những dự án khác sẽ tạo ấn tượng đẹp cho "Hòn ngọc Viễn Đông" trong tương lai cao 30 tầng trở lên như BIDV Tower, The Nexus, Khu phức hợp Chu Mạnh Trinh, Nguyen Hue Tower (40 tầng)... hiện chưa có kế hoạch triển khai chi tiết, nhưng kỳ vọng những dự án này sẽ góp thêm tên vào danh sách những toà nhà có kiến trúc ấn tượng nhất của TP.HCM.

Đăng Khải

Theo Trí thức trẻ