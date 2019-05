Hàng nghìn người xuống đường kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”

Sáng nay (12/5), cùng với hàng nghìn người dân Thủ đô, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Đây là một trong những hoạt động thiết thực sau khi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm do lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng với hàng nghìn người dân Thủ đô đã đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động.

Sau phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là bài phát biểu hưởng ứng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và hàng nghìn người dân Thủ đô cùng đi bộ quanh Hồ Gươm để hưởng ứng thông điệp này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và hàng nghìn người dân Thủ đô hưởng ứng hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" vào sáng nay 12/5 tại Hồ Gươm.

Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Đảm bảo trật tự ATGT được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội.

Hàng nghìn người dân Thủ đô với đủ các thành phần trong xã hội đã xuống đường đi bộ kêu gọi hưởng ứng hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" tại Hồ Gươm.

Thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”được nhiều người cầm trên tay

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch Cộng đồng cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 1991 - 1994 chia sẻ tại sự kiện.

Cuộc đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" còn có có sự tham gia của cả những người khuyết tật.

Báo Giao thông trao 10 triệu đồng từ Quỹ Chung tay Vì ATGT của báo hỗ trợ gia đình nạn nhân Yến (người đã mất trong vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên).

Một nhóm cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 1991 - 1994 tham gia sự kiện.

Nghệ sĩ Xuân Bắc có mặt khá sớm tại sự kiện.

Nhiều nghệ sỹ tên tuổi cùng tham dự sự kiện. Trong đó có NSND Minh Hòa, Vân Dung...

....NSND Tự Long...

...NSND Chí Trung cùng đông đảo người dân tham dự sự kiện

Sự kiện này nhằm vận động người dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật về TTATGT nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.