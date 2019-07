Hành khách mở cửa thoát hiểm ngay trước khi máy bay cất cánh từ Nha Trang đi Hà Nội

Thông tin từ hãng hàng không Bamboo Airways cho biết trên chuyến bay QH1414 của Bamboo Airways từ Nha Trang đi Hà Nội lúc 16 giờ 20 ngày 26-7, một hành khách nam bất ngờ mở tung

cửa thoát hiểm số 3 bên trái trước khi máy bay cất cánh.

Máy bay Bamboo Airways trên sân đỗ - Ảnh minh họa

Sự cố khiến chuyến bay bị chậm giờ khởi hành để xử lý các vấn đề liên quan, và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hành khách khác trên chuyến bay. Một số chuyến bay sau của Bamboo Airways bị ảnh hưởng dây chuyền từ sự cố này.



Bamboo Airways đã sắp xếp cho các hành khách bị ảnh hưởng bay thẳng ra Hà Nội vào lúc 3 giờ 40 sáng ngày 27-7. Các hành khách của các chuyến bay khác khai thác bằng máy bay này cũng bị ảnh hưởng, phải cắt lại một lượng khách để bảo đảm đúng qui định an toàn bay.

Do ảnh hưởng dây chuyền từ việc hành khách mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay QH1414 Nha Trang - Hà Nội, các chuyến bay của Bamboo Airways ngày 27-7 thực hiện bởi máy bay này và một số chuyến khác phải điều chỉnh thời gian bay muộn hơn so với lịch.

Hành khách chỉ được mở cửa thoát hiểm trên máy bay khi tiếp viên hàng không yêu cầu

Việc khách tự ý mở cửa thoát hiểm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn và kế hoạch đi lại của tất cả hành khách trên chuyến bay, đặc biệt vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng không.



Trên máy bay, mỗi cửa thoát hiểm đều được bố trí xuồng phao cứu sinh, tự động bung ra khi cửa được mở. Mỗi phao tương ứng số khách nhất định. Khi một xuồng phao cứu sinh không sử dụng được, chuyến bay sẽ phải giảm số lượng khách theo tỷ lệ tương ứng, sau đó máy bay sẽ được đưa vào xưởng để lắp đặt lại xuồng phao với chi phí lên đến hơn 10.000 USD. Có máy bay thực hiện được việc này ở Việt Nam nhưng cũng có loại máy bay phải sang Singapore, Trung Quốc... để thực hiện công đoạn này và thời gian máy bay không khai thác được đã gây thiệt hại kinh tế cho hãng lớn hơn con số mấy chục ngàn USD lắp đặt phao nhiều lần.

Hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Theo nghị định số 147 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi mở cửa thoát hiểm máy bay trái quy định sẽ bị phạt mức tiền tối đa 20 triệu đồng.

Việc khách mở cửa thoát hiểm máy bay vì muôn vàn lý do khác nhau không phải là trường hợp hãn hữu.

Cách đây không lâu, một hành khách của Vietnam Airlines thấy phía trước đông người, đã mở cánh cửa gần đó để xuống máy bay nhanh hơn. Tại Tân Sơn Nhất, xảy ra vụ việc một hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm tự ý mở bung cánh cửa này khi được một bà mẹ trẻ bế đứa con đang khóc nhờ mở cửa. Trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Cao Hùng (Đài Loan) về TP HCM mới đây, một vị khách người Đài Loan có nhu cầu đi vệ sinh đã đi về phía cửa thoát hiểm và gạt chốt, cố gắng mở cửa, nhưng rất may việc mở cửa thoát hiểm không dễ dàng do máy bay đang bay và do áp suất chênh lệch. Một hành khách gần 80 tuổi trên chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội của VietJet Air cũng đã đi xuống phía cuối máy bay, loay hoay định mở cửa thoát hiểm để... đi vệ sinh.