Hành trình bé 3 tháng tuổi thoát bệnh Covid-19

Cháu bé N.G.L, 3 tháng tuổi (sinh ngày 05/11/2019); địa chỉ: xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được xác định nhiễm Covid-19 từ bà ngoại P.T.B. Trước đó, bà ngoại đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 ngày 22/1. Hai mẹ con bé ở nhà với bà ngoại trong 4 ngày, từ 26/1 đến 29/1.

Sau khi xác định bệnh nhân P.T.B (bà ngoại) bị mắc bệnh (ca thứ 10 tại Việt Nam), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần trong đó có cháu N.G.L và mẹ cháu.

5 ngày trước khi vào viện, trẻ xuất hiện quấy khóc, chảy nước mũi, ho húng hắng, khò khè nhẹ, sốt nhẹ 37.4 độ C, trẻ vẫn bú tốt, không khó thở. Bệnh nhi khám và cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm dịch mũi họng và gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime RT – PCR.

Sau khi trao đổi chuyên môn giữa các tuyến, do là ca bệnh nhỏ tuổi, để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc, cách ly tốt hơn, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 20h30 phút ngày 11/2. Khi vào viện, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhiệt độ 36,6 độ C. Trẻ có ho húng hắng. Bụng mềm, gan, lách không to, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Kết quả chụp X-quang tim, phổi cho thấy có tuyến hung to, tăng đậm nhánh phế quản sau tim trái.

Bé gái 3 tháng tuổi mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Ảnh: BV Nhi Trung ương cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Ban lãnh đạo và các bác sĩ tại Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn, chẩn đoán viêm đường hô hấp trên/ trẻ nhiễm COVID–19, và đưa ra các liệu pháp điều trị phù hợp.



Ngày 13/2, trẻ không sốt, còn ho, có đờm, không khó thở, tim phổi bình thường, đại tiểu tiện bình thường. Từ ngày 14/2 đến 17/2, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định. Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lần 2 (ngày 14/2) và lần 3 (ngày 17/2) đều cho kết quả âm tính với virus corona (Covid-19) .

Hiện tại, trẻ chơi ngoan, tiếp xúc tốt, không sốt, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Các chỉ số xét nghiệm sinh hoá, huyết học, x quang tim phổi trong giới hạn bình thường. Sức khoẻ của mẹ bé ổn định, đã 3 lần kiểm tra Covid-19 và đều có kết quả âm tính.

Hôm nay, ngày 20/2 Bệnh viện Nhi Trung ương công bố đã điều trị thành công và cho bệnh nhân ra viện. Bệnh nhi sẽ được đưa về địa phương và sẽ tiếp tục được các y, bác sĩ tại đây theo dõi sức khỏe cho cháu bé. Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ các bác sĩ tại địa phương trong việc chăm sóc cho bệnh nhi.