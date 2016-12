Hé lộ về siêu đô thị hơn 10.000 tỷ đồng trên nền đất vàng sân bay Nha Trang cũ

Với diện tích đất quy hoạch hơn 238ha, khu đất này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đổi sang đất đô thị tại quyết định số 1396/QĐ-Ttg ngày 25/9/2012. Có ít nhất 4 doanh nghiệp đăng ký trở thành nhà đầu tư tại khu vực sân bay Nha Trang. Tuy nhiên, hiện UBND tỉnh Khánh Hòa mới chỉ giao cho duy nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn 63ha để thực hiện xây dựng siêu dự án khu trung tâm đô thị – thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang.

Sân bay Nha Trang cũ được ví như khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại trên trục đường Trần Phú trung tâm thành phố, hướng ra vịnh Nha Trang, kết nối thuận lợi về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa khu dân cư hiện hữu với đô thị mới mở rộng về phía Tây và phía Nam. Với vị trí có thể nói là “trung tâm của trung tâm”, dự án không chỉ mang lại môi trường sống lý tưởng mà còn tạo ra giá trị kinh tế - thương mại độc đáo cho khách hàng.

Theo phương án thiết kế của Tập đoàn Phúc Sơn đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án trung tâm tổng hợp đô thị thương mại – tài chính – du lịch – dịch vụ là sẽ trở thành một khu trung tâm đô thị mới, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Nha Trang cũng như tỉnh Khánh Hòa. Một khu trung tâm mới với cảnh quan thiên nhiên đẹp, cơ sở hạ tầng đồng bộ, mở rộng việc khai thác quỹ đất đang hiếm có hiện nay tại thành phố, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Quy hoạch của dự án nêu rõ, đường băng cũ gồm trục đường 66m và các tuyến đường ngang rộng 35m kết nối các tuyến giao thông chính được giữ nguyên. Các trục đường này được đóng vai trò là lõi đô thị, là trục đường trung tâm tạo ra sự phát triển cho dự án. Tại đây sẽ xây dựng 6 tòa tháp trung tâm thương mại cao từ 30-40 tầng. Nơi đây sẽ là văn phòng cho thuê, các trung tâm dịch vụ, thương mại sầm uất, hiện đại mang tầm quốc tế.

Khu hỗn hợp dự án khu thương mại – tài chính – du lịch – dịch vụ sân bay Nha Trang.

Trục trung tâm cũng là nơi có tuyến bố đi bộ, phố ẩm thưc dài 3km quy mô lần đầu tiên có tại Nha Trang, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo thành phố biển xinh đẹp này. Chưa hết, quảng trường Đại Dương, khu bảo tàng và trung tâm triển lãm rộng đến 10 ha nằm trên trục trung tâm cũng sẽ làm nơi tổ chức các sự kiện lớn mang tầm khu vực và quốc tế.

Các công trình mang chức năng bán lẻ bố trí dọc trục đại lộ phố đi bộ trung tâm rộng lớn và các khu vực ăn uống giải trí cùng hệ thống đường đi bộ được trang bị mái che tại một số khu vực. Tuyến phố đi bộ trong dự án trung tâm tổng hợp đô thị thương mại – tài chính – du lịch – dịch vụ mang lại nhiều quyền lợi cho nhà đầu tư cũng như là điểm nhấn về thương mại du lịch cho Khánh Hòa.

Đặc biệt, với việc áp dụng mô hình all in one, khu trung tâm Đô thị – Thương mại – Dịch vụ – Tài chính – Du lịch Nha Trang sẽ bao gồm hơn 1.000 nhà liền kề, biệt thự, khu công viên cây xanh và hệ thống trường học liên cấp… Dự án còn tích hợp đầy đủ dịch vụ từ phòng khách sạn, hội nghị, khu ẩm thực, mua sắm đến khu spa đẳng cấp.

Ngoài những lô đất để xây dựng nhà liền kề, biệt thự dự án có nhiều vị trí đẹp, là đất ở được xây được từ 9 đến 30 tầng có diện tích từ 300 đến 2.000 m2 phù hợp cho nhà đầu tư xây khách sạn từ 3 sao trở lên, mở ra tiềm năng đầu tư hiếm có cho nhà đầu tư.

Khu trung tâm Đô thị – Thương mại – Dịch vụ – Tài chính – Du lịch Nha Trang được kỳ vọng là một Phú Mỹ Hưng thu nhỏ của Miền Trung.

Là một tổ hợp tài chính dịch vụ với những tiện ích hoàn hảo, khép kín xứng tầm một Phú Mỹ Hưng trong lòng Nha Trang. Tương lai không xa, khu trung tâm Đô thị – Thương mại – Dịch vụ – Tài chính – Du lịch Nha Trang sẽ trở thành một khu thương mại sầm uất và năng động tạo một lực đẩy cộng hưởng kích thích môi trường đầu tư kinh doanh thương mại năng động không chỉ cho Nha Trang mà cả khu vực ven biển miền Trung.

Hiện tại, dự án đã đầy đủ pháp lý để mở bán, theo dự kiến dự án sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ nhất Nha Trang vào tháng 3 năm 2017, cấp giấy chứng nhận đất ở lâu dài cho khách hàng từ tháng 6 năm 2017.

