Hệ sinh thái tiện ích của ứng dụng ngân hàng ngày càng đa dạng

Người dùng chỉ cần thao tác vài bước chạm trên điện thoại là hoàn thành mọi giao dịch một cách nhanh chóng. Nếu điện thoại thông minh đang là vật bất ly thân của nhiều người thì ứng dụng ngân hàng xứng đáng được trở thành ứng dụng "phải có", vừa giúp người dùng quản lý tài chính, vừa phục vụ cho nhiều nhu cầu thường xuyên và thiết yếu của cuộc sống.

Thanh toán QR Pay - Ra đường chỉ cần chiếc điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng mà không cần đem theo ví

QR Pay là giải pháp thanh toán di động đang có sức lan tỏa mạnh mẽ thời gian gần đây, có thể gặp mã QR tại nhiều nơi, đi taxi, uống trà sữa, mua sắm thời trang, đi ăn nhà hàng…. Không nằm ngoài làn sóng này, hầu hết các ngân hàng hiện nay đều đã tích hợp tính năng quét mã QR Pay, người dùng chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng, quét mã QR đặt tại các điểm giao dịch, nhập số tiền, xác thực là quá trình thanh toán thành công, chưa đầy 1 phút, hóa đơn đã được giải quyết xong.

Đặt vé máy bay chỉ với vài bước chạm nhẹ

Chỉ mất vài thao tác trên điện thoại là có thể đặt vé máy bay thành công.

Thông thường, để đặt vé máy bay hiện nay, nhiều người sẽ nghĩ tới ngay đặt vé trên website của các hãng, qua đại lý hay ứng dụng trung gian đặt vé… mà không hề biết rằng, ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc có thể đặt được vé của hơn 30 hãng hàng không nội địa và quốc tế một cách nhanh chóng.

Để đặt vé, khách hàng chỉ cần lựa chọn hành trình bay (thời gian, địa điểm), ứng dụng sẽ tự động đề xuất chuyến bay và được sắp xếp khoa học, theo nhiều tiêu chí như mức giá, thời gian, hãng bay... nhờ đó, khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho mình một chuyến bay phù hợp.

Sau bước điền thông tin hành khách, thanh toán, xác thực giao dịch là quá trình đặt vé hoàn tất, nhanh và dễ dàng thực hiện hơn so với hầu hết các hình thức đặt vé máy bay khác. Đặc biệt, việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay trên ứng dụng, khách hàng không cần phải nhập thông tin tài khoản ngân hàng để thanh toán, do vậy, thông tin của khách hàng được đảm bảo an toàn hơn.

Đặt vé tàu – vé xe khách trong tích tắc

Tính năng đặt vé tàu đang được khách hàng trẻ yêu thích.

Đây là một tính năng khá hữu ích trong mùa du lịch hè đang tới rất gần, nếu bạn đang muốn có một chuyến đi trong nước ngắn ngày bằng tàu hỏa hoặc xe khách.

Tương tự như tính năng đặt vé máy bay, việc đặt vé tàu xe với ứng dụng ngân hàng rất dễ thực hiện. Khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng, chọn tính năng Đặt vé tàu hoặc Đặt vé xe, chọn hành trình (thời gian, địa điểm), loại ghế, số người… ứng dụng sẽ tự động đề xuất các chuyến tàu, chuyến xe và được sắp xếp theo mức giá, thời gian… Hình thức đặt vé này được đánh giá là thuận tiện hơn so với các phương thức truyền thống như ra ga, bến xe, liên hệ đại lý hay tổng đài đặt vé.

Đa dạng các dịch vụ thanh toán

Bên cạnh tiện ích thanh toán tiền điện nước, mua thẻ điện thoại thì ứng dụng ngân hàng hiện nay còn là trung gian thu hộ cho nhiều dịch vụ như vé tàu xe, bảo hiểm, học phí, lệ phí… khách hàng có thể dùng luôn ứng dụng ngân hàng để thanh toán giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Khách hàng có thể chủ động hoặc đặt lịch tự động thanh toán nhiều loại hóa đơn hàng tháng.

"Một lần rảnh rỗi lướt ứng dụng ngân hàng, tôi khá "choáng" với danh sách dài hàng loạt dịch vụ được liệt kê. Những dịch vụ quen thuộc như điện, nước, internet… đều có đủ, nhưng ngoài ra ứng dụng còn có thể thanh toán tiền học phí của vài chục trường đại học, hay cả nộp tiền vào sàn chứng khoán…". Một khách hàng chia sẻ khi có ứng dụng ngân hàng trong điện thoại từ lâu nhưng lần đầu khám phá hết các tiện ích.

Tất cả tính năng hữu ích cho cuộc sống được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất là xu hướng phát triển trong làn sóng công nghệ của hầu hết các ngân hàng hiện nay. Điều này không nằm ngoài mục tiêu mang tới tối đa sự tiện lợi dành cho khách hàng. Do vậy, việc của khách hàng bây giờ chỉ còn là khám phá và trải nghiệm.

BIDV Smart Banking được khách hàng đánh giá cao cả về giao diện, tốc độ xử lý và sự đa dạng tính năng.

Nổi bật trong số các ứng dụng ngân hàng thông minh hiện nay phải kể tới ứng dụng Smart Banking do ngân hàng BIDV phát triển. Bên cạnh những tính năng quản lý tài chính và giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng, thuận tiện, ứng dụng còn mang tới cho khách hàng đa dạng các tiện ích như quét là thanh toán với QR Pay, mua sắm trực tuyến, đặt vé máy bay, tàu xe, phòng khác sạn, vé xem phim… Có thể thấy, BIDV Smart Banking mang tới cho người dùng một hệ sinh thái các dịch vụ toàn diện, hỗ trợ đắc lực cho khách hàng trong nhịp sống bận rộn ngày nay.