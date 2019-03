Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cảnh báo: Nữ giới có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày cao nếu gặp phải những triệu chứng sau

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cảnh báo, ung thư dạ dày đang là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, các triệu chứng để nhận biết căn bệnh này thường không rõ ràng nên dễ khiến nhiều người chủ quan bỏ qua. Đặc biệt, những năm trở lại đây, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh ung thư dạ dày đã gia tăng đột biến.

Chính vì vậy, để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh ở nữ giới, tiến sĩ Allyson Ocean (bác sĩ ung thư đường tiêu hóa tại Weill Cornell Medicine and New York Presbyterian) đã đưa ra những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư dạ dày ngay sau đây:

Thường xuyên cảm thấy đau tức bụng

Rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày đã than phiền với tiến sĩ Ocean rằng, họ gặp phải tình trạng đau ở vùng thượng vị. Khu vực này có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng khó tiêu, viêm túi thừa hay sỏi thận... nhưng trong đó, nó cũng bao gồm cả nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Vậy nên, nếu bạn thấy cơn đau kéo dài dai dẳng hoặc tái phát liên tục thì cần chủ động đi khám ngay để được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chính xác bệnh.

Chán ăn, không cảm thấy ngon miệng khi ăn

Nếu đột nhiên bị mất cảm giác thèm ăn thì đó là một điều cần hết sức lưu ý. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là biểu hiện tiết lộ bạn đang gặp rắc rối với vị giác. Tiến sĩ Ocean cho rằng, nếu bạn là một người thích ăn uống nhưng đột nhiên lại chẳng còn tâm trạng ăn uống món gì nữa thì đó là dấu hiệu cần tới gặp bác sĩ ngay. Nhiều khả năng, nguyên nhân có thể là do bạn đang có khối u ở dạ dày, từ đó là nguyên nhân khiến bạn bị chán ăn. Trong khi đó, các khối u này lại chính là hiểm họa dẫn tới bệnh ung thư dạ dày mà bạn không được chủ quan bỏ qua.

Giảm cân mất kiểm soát

Đây dường như là một trong những dấu hiệu phổ biến của các bệnh ung thư nói chung. Do khi mắc bệnh ung thư dạ dày thì bạn sẽ bị mất cảm giác thèm ăn và ăn ít đi. Vì vậy, nếu không có ý định giảm cân mà vẫn thấy cân nặng giảm xuống đột ngột thì bạn nên chủ động đi khám để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư từ sớm.

Gặp vấn đề khi nuốt thức ăn

Nếu bạn có một khối u ở dạ dày đang phát triển vào thực quản thì nhiều khả năng, bạn sẽ gặp vấn đề khi nuốt thức ăn. Lúc này, cảm giác như cổ họng của bạn đang có một cái gì đó kẹt lại. Nhiều trường hợp còn cảm thấy như thức ăn đang trực trào ngược ra ngoài. Bên cạnh đó, nếu thấy đi kèm triệu chứng ợ nóng thì bạn càng nên chủ động đi khám ngay.

Cảm thấy nhanh no hơn bình thường

Nhanh no khi ăn là dấu hiệu cho thấy cơ bụng của bạn không thể đẩy thức ăn qua ruột như bình thường. Lúc này, dạ dày sẽ dễ bị phân tán và khiến bạn cảm thấy no, nhưng thực tế thì bạn chưa ăn được nhiều. Cảm giác nhanh no này có thể là do khối u trong dạ dày gây ra, từ đó dẫn đến tình trạng đầy bụng và khiến bạn có cảm giác dạ dày bị đầy.

Xuất hiện máu trong phân

Nếu thấy có máu xuất hiện trong phân bạn thải ra thì đừng chủ quan bỏ qua mà hãy đi khám ngay. Tình trạng này có thể là do sưng viêm từ khối u trong dạ dày, từ đó làm xuất hiện máu trong phân khi đi đại tiện.

Nguồn: WHM