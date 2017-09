Hiệp Phước - Khu công nghiệp được "chống lưng" bởi Tân Thuận và Tuấn Lộc lên sàn UpCom với giá 16.000 đồng/cổ phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có công văn thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Theo đó, 60 triệu cổ phiếu HPI của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước sẽ được giao dịch trên sàn UpCom vào ngày 05/10 tới đây với mức giá tham chiếu 16.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chính thức được thành lập vào tháng 6/2007 từ một bộ phận trực thuộc dự án KCN Hiệp Phước của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC). Cho đến nay, KCN Hiệp Phước đang là doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có diện tích đất quản lý rộng lớn thứ 6 trên toàn thị trường xếp sau Becamex, VRG, IDICO, Sonadezi và VID Group

KCN Hiệp Phước có tổng diện tích quy hoạch là 1.686 ha, chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 – 311,4ha (được đổi thành công ty Cổ phần Khu Công nghiệp hiệp Phước); Giai đoạn 2 – 597ha; Giai đoạn 3 – 392,89ha và Khu cảng Hiệp Phước – 384,71ha. Bên cạnh đó, khoảng 1.354ha cũng sẽ được quy hoạch và xây dựng thành khu đô thị – tạo nên 1 phức hợp Khu công nghiệp và Khu đô thị lớn nhất Tp. HCM.

Theo báo cáo bán niên soát xét năm 2017, lợi nhuận của HPI tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 38,2 tỷ đồng. Theo HPI giải trình, nguyên nhân chính là do trong 6 tháng đầu năm 2017, HPI có nhiều hợp đồng cho thuê đất thanh toán đạt mức 95% dẫn đến doanh thu cho thuê đất tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cho thuê đất giai đoạn 01 đạt 225 tỷ đồng và giai đoạn 02 đạt 49 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của HPI đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh 2017 với doanh thu dự kiến 494 tỷ đồng, tăng 130% so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận sau thuế kế hoạch tăng 33% lên mức 97 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ đông HPI cũng đã thông qua một nội dung quan trọng khác đó là mua chi phối ít nhất 51% vốn điều lệ, tương đương 25,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu (HOSE: LHG). Theo đó, HPI sẽ đàm phán mua 24,3 triệu cổ phiếu (tương đương 49,98% vốn điều lệ LHG) của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) hiện đang nắm giữ, phần còn lại sẽ mua gom trên sàn.

LHG hiện là đơn vị quản lý khu công nghiệp Long Hậu nằm trên vùng giáp ranh giữa huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và huyện Nhà Bè TP.HCM, thuộc khu vực ưu tiên phát triển công nghiệp của cả TP.HCM và tỉnh Long An. KCN Long Hậu hiện tại có 2 khu chính đó là KCN Long Hậu 1 (LH1) và KCN Long Hậu 2 (LH2) với tổng diện tích là 245ha. Hiện tại, LHG đang triển khai KCN Long Hậu 3 (LH3) với tổng diện tích là 124ha.

Như vậy, dự kiến sau khi hoàn tất giao dịch, Hiệp Phước sẽ vượt qua VID Group trở thành doanh nghiệp có diện tích đất KCN lớn thứ 4 cả nước sau Becamex, VRG, IDICO, Sonadezi.

Danh sách cổ đông lớn của HPI hiện nay ngoài Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) nắm giữ 40,54% vốn điều lệ thì 'đại gia' Tuấn Lộc cũng đang sở hữu 33,33% cổ phần. Được biết, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc đã trở thành cổ đông chiến lược của HPI sau khi mua vào 20 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong năm 2016.

Vài năm trở lại đây Tuấn Lộc đã nổi lên như một nhà thầu lớn ở phía Nam với nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6 – Đồng Nai; Dự án đầu tư xây dựng KhuCông Nghiệp Tuấn Lộc- Khu Kinh tế Đông Nam – tỉnh Nghệ An; Dự án đầu tư xây dựng Đường cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận…

Tuấn Lộc từng đầu tư vào CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – đã thoái và không còn là cổ đông lớn), CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (sở hữu 10%), Cảng Nghệ Tĩnh (18%), Cienco 4 (đã thoái). Tuấn Lộc còn sở hữu Khu công nghiệp Tuấn Lộc Nghệ An và dự kiến mua 40% cổ phần Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1).