Hillary Clinton đã là dĩ vãng, Donald Trump khẩu chiến với Obama

Trong cuộc phỏng vấn ngày 26/12, Tổng thống Barack Obama cho biết ông sẽ giành được phần lớn sự ủng hộ của người Mỹ nếu tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, vị tỷ phú New York đã lên tiếng phản pháo người tiền nhiệm tương lai thông qua thông điệp trên Twitter.

“Không đời nào”, ông Trump mỉa mai tuyên bố của Tổng thống Obama và dẫn chứng bằng những thất bại của chính phủ đương nhiệm trong việc để việc làm của người Mỹ chảy máu ra bên ngoài, sa lầy trong cuộc chiến chống lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hay những phản đối liên quan tới chữ ký của ông Obama trong bộ luật chăm sóc sức khỏe.

Do rào cản Hiến pháp, Tổng thống Obama không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Ứng viên đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, bị ông Trump đánh bại với số phiếu đại cử tri vượt trội dù thua xa đối thủ về số phiếu phổ thông. Các nhà phân tích cho rằng chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội đóng vai trò to lớn trong chiến thắng của tỷ phú New York.

Nhận định về bà Clinton, ông Obama cho rằng cựu ngoại trưởng đã có màn thể hiện tuyệt vời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, ông Obama tin bà Clinton có thể làm tốt hơn nếu tập trung vào những sai lầm của Trump và nói về việc ủng hộ người lao động của đảng Dân chủ.

Những màn “đấu khẩu” giữa ông Trump và đối thủ đã trở nên rất quen thuộc trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã làm thay đổi cách xử sự của tỷ phú New York. Ông Trump liên tiếp dành cho “kẻ chiến bại” những lời hoa mỹ dù trước đó, họ từng dùng những từ ngữ nặng nề để nói về nhau nhằm giành sự ủng hộ của cử tri.

Tuy nhiên, cách phản ứng của ông Trump với tuyên bố của Tổng thống Obama phần nào gợi nhớ những lần đấu khẩu trong quá khứ. Dù vẫn nói tốt về nhau nhưng chiến thắng của ông Trump được coi là thất bại lớn nhất với Tổng thống Obama. Vị tỷ phú New York không ngần ngại tuyên bố sẽ thay đổi phần lớn chính sách của người tiền nhiệm, trong đó có những gì được coi là thành tựu để đời của vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ như Obamacare, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay các chính sách khác.

Dẫu vậy, chính quyền của Tổng thống Obama cũng đang làm việc với đội ngũ của ông Trump nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra thuận lợi nhất. Nhà Trắng cũng lên kế hoạch để đảm bảo bộ máy chuyển giao quyền lực của ông Trump có thể phản ứng hiệu quả với những thách thức có thể xảy ra sau ngày 20/1/2017.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ/Reuters