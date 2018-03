Him Lam đề xuất thành lập khu kinh tế mở quy mô 32.000ha ở Long An

Cụ thể, khu kinh tế mở dự kiến có tổng diện tích hơn 32.300ha trải rộng trên địa bàn 2 huyện Cần Giuộc và Cần Đước – nơi hội tụ đủ các điều kiện giao thông về đường thủy và đường bộ. Hiện, khu kinh tế mở đáp ứng 5/6 điều kiện thành lập.



Trước đề xuất của Him Lam, tỉnh Long An đã thống nhất với đề xuất thành lập khu kinh tế mở. Tuy nhiên, tỉnh cũng đề nghị xem xét lại quy mô diện tích đề xuất thực hiện dự án, tên gọi khu kinh tế mở; đồng thời, cũng cần xem xét đến sự phù hợp với quy hoạch tổng thể và tính pháp lý của dự án cùng các yếu tố tác động an ninh quốc phòng, rà soát lại các dự án đã và đang thực hiện trong khu vực.

Đối với đề xuất điều chỉnh công năng 7 khu công nghiệp thành phần trong khu công nghiệp Đức Hòa III (huyện Đức Hòa), đại diện sở, ngành, địa phương thống nhất với chủ trương, đề xuất điều chỉnh; tuy nhiên, cũng đề nghị rà soát lại diện tích, phạm vi điều chỉnh từ đất công nghiệp sang đất khu dân cư của khu công nghiệp Đức Hòa III.



Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư nghiên cứu, tính toán hợp lý và hiệu quả, sớm hoàn chỉnh hồ sơ chi tiết để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đối với khu kinh tế mở. Đối với đề xuất điều chỉnh công năng 7 khu công nghiệp thành phần trong khu công nghiệp Đức Hòa III sẽ được giao cơ quan chức năng xác định thêm tính pháp nhân.