Hình ảnh toà tháp Telekom Tower ở Malaysia được cho là na ná toà tháp Bitexco Financial Tower ở Sài Gòn

Trên một diễn đàn, một cư dân mạng tên H.T.K.N vừa tung lên mạng một vài hình ảnh về 1 cao ốc ngay tại Kuala Lumpur (Malaysia) khi cô có chuyến đi du lịch tại đây. Người này cho biết “khi đang ngồi trên ô tô thì bỗng thấy một cảnh tượng rất quen thuộc ở xa xa, nên mới bảo tài xế quay lại đi đến chỗ tòa nhà để tìm hiểu.”

Cô đã tung lên mạng một vài hình ảnh về tòa nhà này, và đặt nghi vấn “nó na ná giống tòa nhà rất quen thuộc ở Việt Nam? Không hiểu cái nào “nhái” kiến trúc cái nào mà giống nhau thế?”

Những hình ảnh mà cư dân mạng này tung lên, cho thấy nhìn từ xa có vẻ hình dáng kiến trúc của toà nhà na ná giống với lối kiến trúc toà tháp Bitexco Financial Tower ở Sài Gòn. Chẳng hạn như bãi đỗ trực thăng hay lối kiến trúc vát lên ở phía trên toà tháp...

Hình ảnh tòa cao ốc chọc trời ở Kuala Lumpur (Malaysia) được một du khách người Việt đi du lịch ở Malasia tung lên mạng.

Về lối kiến trúc, trên thế giới cũng đã có nhiều trường hợp các toà tháp được cho là na ná nhau. Chẳng hạn như vụ một công ty kiến trúc hồi năm 2011 đã thiết kế toà tháp đôi sẽ xây ở quận thương mại Yongsan, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), nhưng sau đó lối kiến trúc này bị nhiều người phản đối vì được cho là giống với toà tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) đang bốc cháy.

Hay trường hợp hình ảnh toà Stark Tower trong bộ phim đình đám The Avengers hồi năm 2012 cũng được cho là "hao hao" Bitexco Financial Tower. Nhiều người đặt nghi vấn phải chăng tòa tháp Bitexco là bản sao lấy cảm hứng từ tòa tháp Stark nằm ở trung tâm thành phố New York?

Tìm hiểu rõ hơn về tòa tháp ở Malaysia, được biết đây là tòa tháp có tên Telekom Tower hay còn có tên gọi khác là Bamboo Tower, là một trong 3 tòa cao nhất ở Malaysia, là nơi đặt trụ sở của tập đoàn Telekom Malaysia.

Cao ốc chọc trời này được thế kế bởi Hijjas Kasturi Associates, công ty kiến trúc nổi tiếng vào nửa cuối thế kỷ 20 ở Malaysia được thành lập từ năm 1997 bởi kiến trúc sư Hijjas bin Kasturi.

Theo Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia), Telekom Tower cao 310m (1.017 ft) với có 55 tầng, và được định hình như một búp măng tre.

Trong khi đó, cũng theo Wikipedia, Bitexco Financial Tower do Carlos Zapata, một kiến trúc sư người Mỹ đảm nhận. Với nhận định “cạnh tranh về độ cao không có ý nghĩa gì cả bởi bất cứ độ cao nào cũng có thể bị vượt qua một cách dễ dàng" nên năm 2005 ông Zapata đã tận dụng thử thách này để thiết kế tòa nhà mà ông cho rằng “khác thường” cho tập đoàn Bitexco.

Ý tưởng của Carlos Zapata là thể hiện được văn hóa truyền thống của người Việt, gắn mối quan hệ giữa tòa tháp với con người, chủ yếu là tâm linh. Do vậy, ông đã lựa chọn hình ảnh búp sen để thể hiện kiến trúc cho tòa tháp, cùng với đường cong tòa tháp như những đường nét uyển chuyển của tà áo dài Việt Nam.

Trên Website của tập đoàn Bitexco, hồi năm 2011 có đăng tải thông tin Bitexco Financial Tower vinh dự nhận giải thưởng do NCSEA trao tặng, với danh hiệu là 1 trong 20 tòa tháp mới hoàn thành được xếp hạng cùng các tuyệt tác kiến trúc cổ điển Empire State Building ở New York, Burj al Arap ở Dubai, và nhiều tòa biểu tượng khác. Đồng thời có trích dẫn lời phát biểu của ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch HĐQT Bitexco “chúng tôi rất tự hào rằng Tháp tài chính Bitexco được quốc tế công nhận là một biểu tượng cho đất nước Việt Nam”.

Trong khi từ năm 1998 đến năm 2001 tòa tháp Telekom Tower đã được xây dựng bởi Deawoo Construction, thì năm 2005 tháp Bitexco mới bắt đầu lên ý tưởng thiết kế và bắt đầu xây dựng từ 2006 đến năm 2010 thì hoàn thành.

Còn Telekom Tower chính thức khai trương vào ngày 11 tháng 2 năm 2003 bởi thủ tướng Malaysia Tun Dr Mahathir Mohammad. Công trình có tổng mức đầu tư 160 triệu USD. Điểm nổi bật của tòa nhà là hệ thống 22 vườn lộ thiên (cứ 3 tầng nhà được bố trí một vườn ngoài trời).

Điểm đáng chú ý khác ở kiến trúc tòa tháp Bitexco là bãi đỗ trực thăng ở tầng thứ 52, cũng có hình dáng tương tự như ở tháp Telekom Tower.

