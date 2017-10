Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): Tiết giảm tối đa chi phí, 9 tháng lãi 178 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (mã chứng khoán CSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Doanh thu trong quý đạt 391,67 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn, chỉ 3,5% nên lợi nhuận gộp thu về hơn 109,5 tỷ đồng, tăng hơn 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với quý 3/2017. Tính đến cuối quý 3, CSV có tổng cộng hơn 500 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 80 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí lãi vay trong kỳ chỉ chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi quý 3 năm ngoái chi ra gần 2 tỷ đồng. Đây cũng là phần lớn chi phí tài chính phát sinh trong kỳ. Đến 30/9/2016, khoản vay nợ ngắn hạn giảm 100 tỷ đồng, còn hơn 53 tỷ đồng còn vay nợ dài hạn chỉ tăng hơn 4 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, dù doanh thu tăng nhưng chi phí bán hàng lại giảm được 1,5 tỷ đồng, xuống còn 17,5 tỷ đồng ; còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm sâu 22,5 tỷ đồng, xuống còn 17,3 tỷ đồng.

Những yếu tố này dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu về trên 63,27 tỷ đồng, tăng 167% so với con số 23,64 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Hóa chất cơ bản Miền Nam đạt 1.067 tỷ đồng doanh thu, giảm sút gần 140 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng cũng đã hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu cả năm.

Đặc biệt giá vốn giảm sâu, doanh thu từ tài chính mà chủ yếu là thu lãi tiền vay tăng mạnh, bên cạnh đó các loại chi phí được tiết giảm tối đa – như là chi phí quản lý doanh nghiệp còn chưa đến 1 nửa – dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt được gần 178,4 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ và thực hiện được 86% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (208 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 172 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn hơn 163,5 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 2 tỷ đồng – giảm 16 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho giảm chủ yếu là giảm giá trị hàng thành phẩm.