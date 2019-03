Hoa hồng Đà Lạt khan hàng, sốt giá

Theo nhiều hộ dân chuyên canh tác ở các làng hoa: Hà Đông, Thái Phiên, Vạn Thành và phường 7, phường 8... của TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), dù giá hoa tăng cao nhưng rất ít hàng để bán, thương lái khó tìm được đủ hoa để vận chuyển đi tiêu thụ.Hoa hồng Đà Lạt tăng giá dịp lễ Quốc tế phụ nữ 8-3

Đại diện hội nông dân phường 12, làng hoa Thái Phiên, TP Đà Lạt cho biết nguyên nhân giá hoa hồng tăng cao là do thời tiết Đà Lạt từ Tết tới nay thay đổi nhiều so với những năm trước khi nhiệt độ ban đêm luôn xuống thấp 11 độ C, còn ban ngày lại ở mức 27 độ C nên dù phần lớn diện tích hoa hồng được canh tác trong nhà kính nhưng vẫn ảnh hưởng đến sản lượng hoa.



Hiện các thương lái đang thu mua hoa hồng các loại tại nhà vườn với mức giá từ 7.000 - 8.000 đồng/cành (hoa hồng đỏ) và 5.000 - 6.000 đồng/cành cho các loại hoa màu khác.