Học viện Tài chính tự hào đón tân Quán quân cuộc thi I-INVEST! 2017

Trải qua 8 năm tổ chức, cuộc thi I-INVEST! đã dần khẳng định được vị thế cũng như uy tín của mình thông qua những vòng thi mang tính chất thực tiễn cao. Đặc biệt, đêm chung kết The Final I-SHINE!2017 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng các bạn sinh viên.

Với “Trải nghiệm khác biệt, cháy hết mình”, 5 tài năng trẻ: Hoàng Thị Kiều Chinh, Nguyễn Trọng Đình Tâm, Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Cẩm Tú đã tìm đến cuộc thi I-INVEST! 2017 với những đam mê, ước mơ khác biệt nhưng cùng chung một khát vọng vươn tới đỉnh vinh quang cao nhất của cuộc thi I-INVEST! 2017.

Các thí sinh trải qua các vòng thi đầy gay cấn: Warm - up!, Speed - up!, Play off, Boost - up!, Light - up!

Cuộc thi I-INVEST! mùa thứ 8 đã tìm ra người xứng đáng cho ngôi vị quán quân. Đó chính là cái tên đến từ trường Học viện Tài chính - anh Nguyễn Trọng Đình Tâm.

Giây phút đăng quang của quán quân cuộc thi I-INVEST! 2017

Chung kết The Final I-SHINE! 2017 đã kết thúc nhưng những gì mà đêm chung kết cũng như cuộc thi I-INVEST! 2017 đem lại sẽ luôn còn mãi giá trị trong lòng các thí sinh cũng như những người hâm mộ. Chị Nguyễn Minh Phương chia sẻ: “Mình đến với cuộc thi I-INVEST! để trải nghiệm, để thoả mãn niềm đam mê trong lĩnh vực Kinh tế -Tài chính, Đầu tư Chứng khoán và để tiến gần hơn với khát vọng của mình. Thật may mắn, cuộc thi I-INVEST! đã không làm mình thất vọng. Mỗi vòng thi là một trải nghiệm khác biệt: tiếc nuối, có ; tự hào, có. Nhưng quan trọng mình dám thể hiện bản thân, dám nỗ lực hết mình. Cảm ơn I-INVEST!”

