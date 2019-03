Homestay nổi tiếng nhất nhì ở Đà Lạt bị cháy lớn, nhiều du khách hoảng loạn

Đà Lạt luôn là điểm đến được lòng giới trẻ. Ở đây không chỉ nổi danh với thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, cảnh vật nên thơ mà còn là nơi tập trung của rất nhiều homestay đẹp không góc chết, được không ít tín đồ du lịch ưa thích. Một trong số đó phải kể đến cái tên The Wilder-nest - homestay được coi là "thánh địa sống ảo" nổi tiếng của Đà Lạt.



Mới đây, thông tin về vụ cháy tại homestay nổi tiếng này vừa được lan truyền trên MXH đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là những bạn mê du lịch, ghiền Đà Lạt.

@thewilder.nest

Cụ thể, vào ngày 1/3 vừa qua, trên Instagram của The Wilder-nest vừa đăng tải bức ảnh về đám cháy lớn tại homestay với dòng caption: "Hôm nay The Wilder-nest của chúng mình suýt nữa thì thành tro bụi. Một mồi lửa do một cá nhân (hay tập thể thì chúng mình cũng không biết nữa) bắt nguồn từ phía ngọn đồi đối diện nhà, theo cơn gió đã dần dần bén tới tận nhà chúng mình. Trước đó mọi người đã cẩn thận xịt nước hết lên bãi cỏ khô, mái lá và vách nhà bằng gỗ rồi nhưng vẫn không ngờ ngọn lửa có thể lan nhanh đến vậy".



Thông tin này ngay sau đó đã khiến rất nhiều tín đồ du lịch hoang mang tột độ. Rất may, không có thiệt hại về người và của nào sau vụ cháy này. Hiện tại, The Wilder-nest đang đóng cửa để sửa chữa trong vòng 5 ngày.



The Wilder-nest là một homestay nằm dưới chân đèo Prenn gần hồ Tuyền Lâm, vì tách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố nên yên tĩnh bình yên vô cùng. Ngoài ra, homestay còn sở hữu vị trí khá đắc địa: nằm trên ngọn đồi cao nên từ đây có view ngắm bình minh và hoàng hôn không chê vào đâu được.



@hatrann1973

Cùng ngắm một số hình ảnh đẹp được các tín đồ du lịch chụp lại trước khi vụ cháy xảy ra:



@hatrann1973





@khuengo95





@kiarra_fang





@tiin1504





@k.linhteng





(Ảnh: Fanpage The Wilder-nest)