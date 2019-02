Hơn 33.000 ô tô được tiêu thụ trong tháng đầu tiên năm 2019, doanh số xe nhập khẩu tăng vọt hơn 160%

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 1/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 33.484 xe, giảm 2% so với tháng 12/2018 nhưng tăng 27% so với tháng 1/2018.

Cụ thể, tháng vừa qua thị trường tiêu thụ 27.396 xe xe du lịch (tăng 14%), 5.755 xe thương mại (giảm 41%) và 333 xe chuyên dụng (giảm 34%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18.799 xe, giảm 12% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.685 xe, tăng 14% so với tháng trước.

Xét tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 1/2019 tăng 27% so với cùng kì năm ngoái. Xe ô tô du lịch tăng 47%; xe thương mại giảm 23% và xe chuyên dụng tăng 10% so với cùng kì năm ngoái. Tính đến hết tháng 1/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 166% so với cùng kì năm ngoái.

Cũng theo thống kê của VAMA, Toyota Việt Nam tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn thị trường ô tô khi đạt doanh số bán ra 7.599 xe, chiếm 23,9% thị phần; đứng ở vị trí thứ hai là thương hiệu Mazda với 5.153 xe, chiếm 16,2% thị phần; Honda đứng vị trí thứ 3 với 4.348 xe, chiếm 13,7%.

Trong tháng 1/2019, những mẫu xe bán chạy quen thuộc như Honda City, Toyota Innova, Toyota Fortuner… không góp mặt trong bảng xếp hạng. Đáng chú ý, "ông vua doanh số" Toyota Vios đã tụt xuống vị trí thứ 4 khi chỉ bán được 1.991 xe trong tháng 1/2019 và phải nhường ngôi Honda CR-V với doanh số 2.812 xe. Đứng thứ 2 là Mazda3 tiêu thụ 2.334 xe và vị trí thứ 3 thuộc về Mazda CX-5 là 2.123 xe.