Hơn 70 doanh nghiệp Ý đến Việt Nam tìm đối tác

Phái đoàn doanh nghiệp cấp cao của Ý thăm Việt Nam lần này do ngài Ivan Scalfarotto - Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Ý dẫn đầu. Đơn vị đứng ra tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại là Thương Vụ Ý tại Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Ý và Hiệp hội Ngân hàng Ý. Chuyến thăm và làm việc của đoàn doanh nghiệp Ý sang Việt Nam nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Các hoạt động của doanh nghiệp Ý ở Hà Nội (27 - 28/11) và TP HCM (29/11) bao gồm những cuộc thảo luận chính thức về cơ hội hợp tác, đầu tư ở các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng, công nghệ bảo vệ môi trường, cơ khí và công nghệ, gặp gỡ song phương với chính quyền TP HCM và một diễn đàn doanh nghiệp Việt – Ý để các doanh nghiệp Ý và Việt Nam cùng tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Ông Paolo Lemma - Trưởng đại diện Thương vụ Ý tại Việt Nam cho rằng Việt Nam là thị trường tiềm năng, có lượng người tiêu dùng lớn, nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cao, sẽ là cơ hội cho các các nhà đầu tư Ý đưa công nghệ của Ý cùng các loại hàng hóa chất lượng vào để cạnh tranh ở thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Ý sẽ tăng cường truyền đạt những kinh nghiệm của Ý cho các DN Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ cả hai bên cùng có lợi, mang lại nhiều hơn những cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp hai bên.

“Việt Nam luôn là địa điểm lý tưởng để phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực tự động hóa, da giày, dệt may, dịch vụ, và thời trang với Ý. Các DN Ý coi Việt Nam là cửa ngõ hoàn hảo để tiếp cận thị trường ASEAN. Thêm vào đó, các công ty Ý cũng ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam và xem nơi đây như một thị trường mới nổi trong khu vực, với nhiều tiềm năng đầy hứa hẹn cho đầu tư và phát triển kinh doanh” - ông Paolo Lemma nhấn mạnh.

29 doanh nghiệp Ý đã tham gia triển lãm da giày quốc tế tại TP HCM vào tháng 7/2017 vừa qua. (Da giày Italia).

Ý hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 18 và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 15 của Việt Nam. Theo Bộ Công thương, trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Ý đạt trên 2,88 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2016. Ý cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khối EU với kim ngạch thương mại hai chiều vào khoảng 4,6 tỉ USD trong năm 2016.

Việt Nam và Ý thời gian qua đã tích cực triển khai hợp tác ở một số lĩnh vực như da giày, dệt may, thời trang, trong đó đã thành lập Trung tâm dịch vụ, đào tạo công nghệ trong lĩnh vực da giày, do Hiệp hội Quốc gia các nhà sản xuất máy móc da giày Ý (ASSOMAC) và Hiệp hội Da giày Việt Nam (LEFASO) hợp tác mang tên Trung tâm Công nghệ giày Việt - Ý. Trung tâm này đã khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 12/7/2017 tại Bình Dương. Sắp tới, thêm một trung tâm công nghệ nữa về dệt may với sự hỗ trợ của Ý sẽ khánh thành tại Đại học Công nghệ TP HCM vào ngày 29/11/2017.

Với những nỗ lực trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như hợp tác giữa Việt Nam và Ý trong thời gian qua, có thể tin tưởng rằng hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước sẽ đạt kết quả khả quan trong thời gian tới.