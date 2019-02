HoREA tiếp tục kiến nghị thí điểm cho doanh nghiệp được xây phòng trọ dưới 25m2 cho thuê

Mặc dù Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản đã có văn bản trả lời, không đồng ý cho phép doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án phòng trọ cho thuê có diện tích dưới 25m2, nhưng một lần nữa, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho phép thí điểm cho doanh nghiệp cũng được đầu tư phát triển phòng trọ cho thuê có diện tích dưới 25m2/phòng, để đáp ứng nhu cầu và tạo ra sự cạnh tranh để các cá nhân, hộ gia đình nâng cấp chất lượng và dịch vụ phòng trọ, nhà trọ hiện nay. Nhất là trước bối cảnh, Nhà nước đang có chủ trương chuyển đổi kinh doanh của các cá nhân, hộ gia đình thành doanh nghiệp, dẫn đến sẽ có nhiều chủ nhà trọ, phòng trọ sẽ đủ điều kiện chuyển thành doanh nghiệp, thì không có lý do gì mà không cho doanh nghiệp bất động sản được đầu tư loại phòng trọ, nhà trọ này.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho rằng đề xuất nói trên của HoREA là không phù hợp

Tại Điều 3 Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng cho phép xây dựng mỗi phòng ở của nhà ở xã hội do gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua có diện tích sử dụng không được nhỏ hơn 10m2 (kể cả khu vệ sinh), diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5m2/người.

Hiện nay, tại Tp.HCM chính các hộ gia đình và cá nhân đã cung cấp cho thị trường các khu nhà trọ, phòng trọ, đã giải quyết đến khoảng 80% nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên, công nhân lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư. Nhưng các phòng trọ này thường không đảm bảo chất lượng, an toàn và an ninh.

Do đó, theo HoREA nếu các doanh nghiệp được tham gia đầu tư các khu nhà trọ thì đảm bảo chất lượng xây dựng, đủ tiện ích và đảm bảo an toàn, an ninh hơn.