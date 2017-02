HOSE đưa HVG vào danh sách không được giao dịch ký quỹ

Ngày 6/2/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trong đó, cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương là một trong những cổ phiếu được thông báo nằm trong danh sách bổ sung của đợt này. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2016 bị âm.

Trước kiểm toán, công ty vẫn thông báo lãi lớn.

Thông tin về việc Hùng Vương lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ trong NĐTC 2016 (từ 30/9/2015-01/10/2016) mới được công bố. Doanh thu thuần năm 2016 của Hùng Vương sau kiểm toán giảm từ 19.921 tỷ đồng xuống còn 17.884 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Hùng Vương chỉ còn 58,8 tỷ đồng, giảm mạnh 86% so với trước kiểm toán (406 tỷ đồng) và giảm 62% so với thực hiện năm 2015 (156 tỷ đồng). Sau khi trừ đi thuế thu nhập, Hùng Vương chỉ còn 9,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là âm 49,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 309 tỷ đồng trước kiểm toán.

HVG vốn là cổ phiếu được nhiều CTCK cho vay ký quỹ. Gần đây, một số CTCK đã hạ tỷ lệ cho vay ký quỹ của HVG, ví dụ Bản Việt hạ tỷ lệ cho vay ký quỹ từ 30% xuống 20% từ ngày 14/12, một số CTCK đã ngừng cho vay đối với cổ phiếu này từ đầu tháng 2.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ/HSX