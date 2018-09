HSC dự báo tăng trưởng GDP cả năm có thể trên 7%

Liên quan đến các chỉ số kinh tế vĩ mô mới được Tổng cục Thống kê công bố, báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán TP.HCM ( HSC ) cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm sẽ dễ dàng hoàn thành.

“Tính chung tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011. Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức cả năm là 6,7%, GDP quý cuối của năm chỉ cần tăng khoảng 6,1% so với cùng kỳ và đây là mức tăng trưởng có thể dễ dàng đạt được. Khi mà tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của quý 4 trong 5 năm gần đây là 6,87%”, báo cáo HSC nêu.

HSC cũng đưa ra giả định tăng trưởng GDP quý 4 năm nay dao động từ 6,1%-6,8%, khi đó tăng trưởng cả năm sẽ vào khoảng 6,7% - 6,9%. Và cũng có thể vượt mục tiêu lên 7% hoặc 7,1%.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu HSC cũng cho biết, “GDP quý 3 có vẻ vẫn tăng trưởng rất tốt bất chấp Ngân hàng Nhà nước có quan điểm thận trọng hơn đối với tăng trưởng tín dụng”.

Theo HSC, điểm mấu chốt ở đây là GDP quý 2 đã có sự tăng tốc. HSC cho rằng, chính sách tiền tệ thắt chặt nói chung sẽ phải mất vài quý mới thể hiện ra trên số liệu tăng trưởng GDP (giảm tốc tăng trưởng GDP).

Bên cạnh đó, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa và cho vay các doanh nghiệp sản xuất khu vực FDI cũng như cho vay khu vực I (nông, lâm thủy sản) vẫn cao, trực tiếp giúp nền kinh tế tăng trưởng.

Cuối cùng, hiệu quả cho vay hiện cao hơn nhiều nhờ các biện pháp định tính được sử dụng nhiều hơn trong quyết định cho vay.

Tăng trưởng của từng khu vực cụ thể quý 3 năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản –tăng 3,46% so với mức tăng 3,14% trong cùng kỳ năm ngoái và đạt mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2011.

Trong đó, lâm nghiệp tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng trưởng ấn tượng là 6,52%, trong khi đó thủy sản cũng tăng 6,48% so với cùng kỳ. Sản lượng cá tăng 6,7% so với mức tăng 7,9% so với cùng kỳ trong quý 3/2017 và sản lượng tôm cũng tăng 5,8% so với mức tăng 12,7% so với cùng kỳ trong quý 3/2017.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá mạnh, tăng 8,48% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng trong cùng kỳ năm 2017 (là 9,62%). Trong đó, ngành sản xuất và chế biến tăng 12,06% so với cùng kỳ, giảm tốc so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 16,63% so với cùng kỳ), tuy nhiên vẫn tăng mạnh hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2012-2015.

Tiếp đó, ngành khai khoáng giảm 3,26% so với cùng kỳ, tiếp nối xu hướng giảm trong quý 2 (giảm 3,06% so với cùng kỳ) trong khi đó quý 3 năm ngoái cũng giảm 8,62% so với cùng kỳ. Có thể là do sản lượng dầu giảm. Trong khi đó ngành xây dựng tăng 9,2% so với cùng kỳ (tăng 8,02% trong cùng kỳ năm ngoái).

Khu vực dịch vụ giảm tốc một chút, chỉ tăng 6,87% so với cùng kỳ (so với mức tăng trưởng 7,7% trong quý 3/2017). Bán buôn và bán lẻ tăng 8,91%, tương đương với mức tăng trưởng trong cùng kỳ năm ngoái, là 8,92%.

Trong khi đó kinh doanh bất động sản tăng 3,88% so với cùng kỳ, giảm tốc so với mức tăng 4,23% trong quý 3/2017. Các ngành khác có mức tăng trưởng giảm tốc nhiều hơn một chút.