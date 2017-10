HSC: Hợp tác với Air France sẽ tạo điều kiện cho Vietnam Airlines tăng trưởng hành khách quốc tế

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (UpCom: HVN) và Hãng hàng không quốc gia Pháp (Air France) mới đây đã ký kết Hợp đồng Liên doanh trên đường bay giữa Việt Nam và Pháp. Hợp đồng bắt đầu được triển khai từ ngày 01/11/2017.

Theo thỏa thuận, hai hãng hàng không sẽ kết hợp mạng bay của mình đồng thời cũng trao đổi kinh nghiệm để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng bộ. Theo đó, khách hàng của Vietnam Airlines có thể bay đến 50 địa điểm tại Châu Âu so với 14 điểm đến trước đó trong khi đó khách hàng của Air France có thể bay đến 21 địa điểm ở Việt Nam so với 2 điểm đến trước đó.

Nhận định về sự kết hợp này, Bộ phận Phân tích CTCK HSC trong báo cáo cập nhật của mình cho rằng, đây là thông tin tích cực đối với cả HVN và Air France. Riêng đối với HVN, HSC cho rằng hợp tác này là cách thức hiệu quả để công ty mở rộng mạng bay, từ đó tạo điều kiện cho tăng trưởng hành khách quốc tế, đặc biệt là hành khách từ Châu Âu.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, HVN cho biết lượng khách du lịch từ Châu Âu đến Việt Nam đã tăng 19% so với cùng kỳ đạt 1,39 triệu khách, chiếm 15% tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Đối với Air France, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những thị trường hàng không đang tăng trưởng mạnh nhất với tốc độ tăng trưởng trung bình dự báo là 14% trong 5 năm tới. Theo đó, thương vụ này được HSC đánh giá là sẽ giúp Air France phục hồi thị phần đang giảm dần tại thị trường Đông Nam Á.

Mới đây, đại diện HVN cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 65.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 2.310 tỷ đồng, vượt hơn 40% so với kế hoạch cả năm 2017. Riêng trong quý III/2017, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tăng trong quý III chủ yếu đến từ hoạt động khai thác tăng, đồng thời, giá nhiêu liệu và tỷ giá cũng diễn biến có lợi cho Công ty. Ngoài ra, một trong những điểm khiến tình hình kinh doanh tốt hơn đó chính là hoạt động đi sâu vào cải thiện dịch vụ. Trong đó, chủ yếu là chỉ số đúng giờ được cải thiện đáng kể, chỉ số các chuyến bay đi trong 9 tháng đạt mức 90,8%, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

HSC cho rằng, bên cạnh yếu tố doanh thu cải thiện do lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển tăng thì trong 9 tháng đầu năm, HVN đã bán và cho thuê lại 8 máy bay. HSC ước tính các thương vụ này đóng góp khoảng 170 tỷ đồng doanh thu khác trong khi đó HVN không ghi nhận đóng góp doanh thu từ bán và cho thuê lại máy bay trong cùng kỳ năm ngoái.

Với những kết quả trên, HSC đã điều chỉnh tăng dự báo kết quả kinh doanh năm 2017 của HVN với doanh thu thuần đạt 85.708 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.893 tỷ đồng (giảm 10%). Trước đây, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 81.950 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.654 tỷ đồng (giảm 21%).

Năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần của HVN sẽ đạt 96.511 tỷ đồng, tăng trưởng 13% và lợi nhuận sau thuế có thể đạt 2.386 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2017.

HSC cũng lưu ý rằng, giá nhiên liệu tăng cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của HVN. Chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 25% tổng chi phí hoạt động của HVN. Bên cạnh đó, HSC dự báo đến cuối năm 2018, vay và nợ thuê tài chính bằng đồng USD của HVN sẽ là 1,911 tỷ USD, đồng thời kỳ vọng lỗ tỷ giá thuần sẽ giảm 11% so với năm nay dựa trên kịch bản tỷ giá USD/VND tăng 2%.