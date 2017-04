Hương vị êm đằm: Thước đo bia ngon

Ngày nay cách thưởng thức bia đã khác…

“Cạn ly, trăm phần trăm, dzô…”

“Dzô dzô dzô, không say không về…”

Đó gần như là câu cửa miệng hô to, hò hét của rất nhiều đấng mày râu khi ngồi trên bàn tiệc. Ngày trước, uống bia là phải say, như thế cuộc vui mới được kéo dài. Uống bia là phải hết ly mới cảm nhận được vị ngon tròn đây của bia. Thế nhưng liệu khi say, vị giác có còn đủ tỉnh táo để đánh giá được thế nào là bia ngon hay không? Và thước đo đánh giá bia ngon là gì?

Bia ngon là bia có vị êm đằm, phải uống từng ngụm mới cảm nhận được hương vị khó cưỡng.

“Tôi là người thích uống bia, nhưng rất ngán mấy cái cảnh nốc từ ly này sang ly khác lắm, chỉ tổ đi toilet nhanh thôi. Uống bia là phải biết thưởng thức và đánh giá như thế nào là bia ngon. Uống chầm chậm, uống từng ngụm để cảm nhận hương vị. Nếu êm đằm thì thôi khỏi nói, cảm giác sảng khoái lắm, vị bia rất khó cưỡng. Mà đó giờ, tôi mới thấy Sapporo Premium Beer là có được hương vị êm đằm đúng với mong đợi của mình” – anh Nguyễn Văn Linh (Q3, Tp.HCM) vui vẻ chia sẻ.

Cũng là người thích uống bia và khá sành về bia, anh Trần Trung Tín (Q10, Tp.HCM) cho biết: “Uống bia nên có sự chọn lọc. Mà để biết bia ngon hay không thì cứ cảm nhận hương vị. Bia mà có hương vị êm đằm như Sapporo Premium Beer thì không phải dễ đâu. Cái vị êm đằm này làm người uống thấy lâng lâng, vị giác được thăng hoa, đã lắm!”.

Sapporo Premium Beer: Hương vị êm đằm, ngây ngất đến khó cưỡng

Nhận được lời khen và đánh giá tốt từ rất nhiều khách hàng, Sapporo Premium Beer – thương hiệu bia lâu đời đến từ Nhật Bản đã và đang mang đến cho thực khách Việt một hương vị độc đáo và đậm đà văn hóa Nhật. Đó là hương vị mà ngay khi vừa nhắc đến, mọi người liền liên tưởng ngay đến cảm giác “êm đằm khó cưỡng”. Và đó cũng là hương vị đã làm nên tên tuổi của Sapporo tại thị trường Việt Nam.

Vị bia êm đằm là nét đặc trưng hương vị mang đến cho người thưởng bia một dư vị khó tả, một dạng cảm giác của khẩu vị khó tìm ở các loại bia khác. Điều thú vị ở đây là Sapporo Premium Beer đáp ứng được giới mộ điệu khi mang đến cho họ xúc cảm sâu lắng, sảng khoái và thăng hoa sau mỗi ngụm uống. Và dù Sapporo Premium Beer lon hay chai 330ml có đến từ bất kì nơi nào trên khắp mọi miền đất nước, cũng chinh phục khách hàng bởi ngụm bia nào cũng mang đến cảm giác như ngụm đầu tiên nếm trải.

Sapporo Premium Beer với vị êm đằm mang đến khách hàng cảm giác khó cưỡng sau mỗi ngụm uống.

Đạt được kết quả này, Sapporo Việt Nam đã không ngừng cố gắng để nghiên cứu tìm ra được công thức chế biến hoàn hảo. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống máy móc sản xuất tối tân cùng đội ngũ chuyên nghiệp; từng khâu chắt lọc nguyên liệu đến quá trình chế biến đều được giám sất nghiêm ngặt và chặt chẽ nhằm có được chất lượng tốt nhất – Vị bia luôn được giữ tươi mới.

Quyện trong vị béo của lúa mạch, vị đắng đặc trưng từ hoa bia tạo ra chất men có hương vị đặc biệt, khi uống sẽ cảm thấy sảng khoái và có vị êm đằm lưu lại ở hậu vị, khiến khách hàng cứ muốn uống mãi không thôi. Đây được đánh giá là kết quả cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao vị giác khách hàng Việt từ Sapporo Premium Beer – thương hiệu bia huyền thoại đến từ Nhật Bản.

A.D

Theo Trí thức trẻ