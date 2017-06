Hút hàng chục triệu USD, trung tâm thương mại tài chính Phú Mỹ Hưng được phát triển như mô hình ở New York

Hiện tại, ở trục đường này đã có một số tòa nhà văn phòng thương mại thành hình như Beautiful Saigon, Manulife, Ibis Hotel, Capri Service Apartment...trong 3 năm tới, chủ đầu tư khu đô thị này sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình cao ốc xung quanh đại lộ Nguyễn Lương Bằng, để tạo thành một trung tâm thương mại tài chính quy mô lớn lên tới 46ha. Được xem như “trái tim” mới của Phú Mỹ Hưng, gồm 8 tiểu khu thuộc khu A của dự án và sẽ được rót nhiều ngân sách nhất để xây dựng.

Cách đây 23 năm công ty Skidmore, Owings and Merrill của Mỹ đã nghiên cứu quy hoạch tổng thể cho khu trung tâm Thương mại và Tài chính này, đây là nơi sẽ tập trung các công trình, dự án mang tính giao thương, đối ngoại của Phú Mỹ Hưng, kết nối với khu The Crescent và khu Y. Mô hình quy hoạch khu Thương mại Tài chính phát triển dựa trên mô hình nổi tiếng tại New York, London hay Tokyo, Hong Kong…

Sẽ có hàng trăm nghìn m2 sàn văn phòng sẽ được hoàn thiện trong 3 năm tới, các công trình sẽ đáp ứng nhu cầu văn phòng đa dạng cho các ngành như thương mại, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, khách sạn, dịch vụ…

Theo công ty Phú Mỹ Hưng, họ sẽ tiếp tục hợp tác, kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp sẽ cùng triển khai nhiều công trình quy mô lớn ở khu này như Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) giai đoạn 2 với vốn đầu tư 1.054 tỷ, Crescent Mall giai đoạn 2, tòa nhà văn phòng Crescent Hub, trường học.

Theo kế hoạch, những công trình phục vụ ngành tài chính, thương mại, ngân hàng sẽ chiếm ưu thế với nhiều tên tuổi lớn như Vietcombank, BIDV, Eximbank, ACB, VIB, Vietinbank, Sacombank, Indovinabank, HSBC, ANZ, …

Nhiều nhà đầu tư cũng đã và đang chuẩn bị triển khai nhiều dự án lớn. Đáng chú ý là tòa nhà The Khai Tower, có tổng mức đầu tư hàng chục triệu USD, mới đây đã được động thổ xây dựng, quy mô 24 tầng, dự kiến hoạt động vào 2020.

Phú Mỹ Hưng cũng đang khai thác nhiều công trình dọc đại lộ Nguyễn Lương Bằng như SECC, khu Broadway, cao ốc Lawrence S. Ting, Paragon, khu văn phòng Unilever, một số khu ẩm thực như Highlands Coffee, Phở 24, nhà hàng Tib, Yeeboo…Theo đại diện chủ đầu tư, tương lai không xa khu thương mại tài chính sẽ ‘chia lửa” cho khu hiện hữu, và kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu đô thị và cả khu Nam Sài Gòn.

Một đặc điểm rất đáng chú ý trong quy hoạch khu Thương mại Tài chính này đó là toàn bộ các cao ốc sẽ được kết nối với nhau bởi hệ thống giao thông sky bridge – cầu đi bộ trên cao, chưa từng có ở bất cứ khu đô thị nào tại Việt Nam. Đây sẽ là biểu tượng về mặt cảnh quan kiến trúc và tính kết nối cao tạo nên một khu sầm uất, nhộn nhịp mà nói như Phú Mỹ Hưng là sẽ định hình và phát triển khu vực này tương đồng với các trung tâm thương mại lớn trên thế giới.

Các tòa nhà được nối với nhau bằng sky bridge.

Cửa ngõ của khu Thương mại Tài chính Phú Mỹ Hưng sẽ là khu phố doanh thương Tân Trào do Phú Mỹ Hưng là nhà đầu tư, đây là một tòa tháp đôi tài chính với kiến trúc tạo điểm nhấn cho toàn khu.

Theo đại diện của Phú Mỹ Hưng thì linh hồn của những đô thị lớn như New York, Paris, London hay Tokyo, Hong Kong luôn là các khu trung tâm tài chính có tính giao thương quốc tế. Đơn cử như Manhattan của New York hay Shinjuku của Tokyo. Vì thế, giá trị BĐS ở những khu này luôn có mức tăng trưởng và thanh khoản cao.

Và kéo theo đó là sự dịch chuyển của dòng cư dân chất lượng cao về đây sính sống. Chẳng hạn ở Phú Mỹ Hưng, hiện cư dân là người nước ngoài chiếm tới 50% dân số. Do đó, hoạt động buôn bán kinh doanh, mua cửa hàng và nhà phố thương mại luôn diễn ra sôi động, trong khi lượng cung lại hạn chế.

Hiện ở khu Thương mại Tài chính Phú Mỹ Hưng đã bắt đầu xuất hiện những dự án nhà phố thương mại được đầu tư, như khu Star Hill với quy mô 2,1ha gồm 14 tòa nhà cao 4 đến 18 tầng, tổng số 411 sản phẩm, trong đó có 24 căn nhà phố thương mại.

