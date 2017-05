IDI lên kế hoạch lãi 2017 tăng trưởng 80%, đạt 178 tỷ đồng

Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 2017 đạt 3.558 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 178 tỷ đồng; lần lượt giảm 12% và tăng trưởng gần 80% so với năm 2016

IDI cho biết kế hoạch kinh doanh được đặt ra dựa trên việc thị trường xuất khẩu của Công ty tương đối rộng, hàng hóa đã xâm nhập giành được thị phần đáng kể tại các thị trường như Trung Quốc, Braxin, ColomBia, Mexico, Arap Sau Di. Năm 2016, Công ty chủ động được nguồn thức ăn thủy sản để cung cấp cho toàn bộ diện tích nuôi cũng như liên kết của Công ty với doanh số khoảng 1.100 tỷ đồng, nguyên liệu cơ bản đáp ứng được 80% nhu cầu sản xuất.

Dẫu vậy, vẫn có những khó khăn khi giá cá nguyên liệu luôn biến động và khâu dự báo của Công ty cũng như toàn ngành còn thụ động. Các rào cản thương mại của các nước nhập khẩu thủy sản ngày càng gay gắt hơn nên hàng hóa của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải chịu thêm các chi phí như kiểm hàng, các tiêu chuẩn khắt khe… sẽ làm tăng chi phí tư vấn, đánh giá… dẫn tới giá thành sản xuất tăng cao giảm sức cạnh tranh sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của IDI nói riêng. Thời tiết đang diễn biến thất thường, nhiều thiên tai dẫn đến việc nuôi cá gặp nhiều khó khăn. Cá nuôi có nhiều dịch bệnh làm chi phí tăng cao, ngoài ra thời tiết thay đổi cũng làm ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng cá giống làm giảm hiệu quả trong công tác nuôi trồng.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 được HĐQT Công ty đề xuất là 8% vốn điều lệ với hình thức thanh toán tiền mặt.

Nhìn lại năm 2016, IDI đạt doanh thu 4.041 tỷ đồng, tăng trưởng đến 60% nhưng lãi sau thuế là 99,5 tỷ, giảm nhẹ 4% và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 94,4 tỷ, giảm gần 6%.

Nguyên nhân doanh thu tăng mạnh được Ban điều hành IDI lý giải là nhờ chính sách bán hàng cũng như mở rộng thị trường là hợp lý giúp nâng số khách hàng và đơn đặt hàng cũng tăng hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm trước. Song tốc độ tăng của giá vốn 70% nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu là do giá cá tra nguyên liệu biến động thất thường trong năm 2016. Cụ thể, lúc thấp nhất vào tháng 8, tháng 9 giá cá nguyên liệu khoảng 18.000 đồng/kg và vào những tháng cuối năm 2016 có lúc giá cá tăng trên 22.500 đồng/kg. Để chủ động sản lượng cá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu, Công ty đã đầu tư vùng nuôi cá tra nguyên liệu và nuôi liên kết với diện tích gần 170 hecta. Nhưng đến khi thu hoạch thì giá cá tra ngoài thị trường thấp hơn giá vốn đầu tư liên liết với hộ dân, cũng như cá của Công ty nuôi.

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm qua tăng gần 37 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ gần 67,7% so với năm 2015 nhờ tăng vốn thành công và do kế hoạch sử dụng vốn có tiến độ nên Công ty đã thực hiện gửi tiền có kỳ hạn đã góp phần làm tăng doanh thu hoạt động tài chính. Bên cạnh đó tỷ giá được điều chỉnh tăng khoảng 1,1% so với năm 2015 và biên là 3% cũng đã đóng góp một phần cho hoạt động tài chính của chúng ta.

Tổng doanh thu xuất khẩu trong năm 2016 của IDI là gần 79,5 triệu USD với thị trường chính là ở châu Á và châu Mỹ.

Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông việc chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5% và năm 2016 tỷ lệ 4% vào quý III/2017.

Theo Tường Như

NDH