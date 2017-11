iPhone X giá 68 triệu đây rồi: Màn hình đẹp sắc sảo, thiết kế toàn diện, thao tác hoàn toàn mới

Và đây rồi, không để các bạn phải chờ đợi lâu, đặc biệt là các fan “táo khuyết” có lẽ đang là những người nóng lòng nhất, dưới đây là hình ảnh cận cảnh của chiếc iPhone X hiện đã chính thức về đến Việt Nam.

Hộp đựng máy nhìn đơn giản mà vẫn tinh tế, không cần nhiều chữ rối rắm ở cả 2 mặt.

Bên dưới hộp là các phụ kiện bao gồm củ sạc, cáp nối, sách hướng dẫn, tai nghe EarPod có dây.

Củ sạc 3 chân vì là ở thị trường quốc tế, còn tai nghe AirPod tất nhiên không xuất hiện vì nó được coi là phụ kiện tùy chọn bên ngoài, với cái giá... 150 USD.

Sau khi đã thưởng thức những hình ảnh ban đầu ở bài viết trước, tới đây chúng tôi đã có dịp vọc vạch và chiêm ngưỡng thêm toàn bộ thiết kế, chức năng và thao tác trên iPhone X. Trước tiên, phải để đến điểm nổi bật thu hút trên hết - chính là màn hình của iPhone X. Máy có kích cỡ 143.6 x 70.9 x 7.7 mm, mảnh hơn kha khá so với iPhone 8 Plus (158.4 x 78.1 x 7.5 mm) nhưng diện tích màn hình lại lớn hơn (5.8 inch so với 5.5 inch).

Chuẩn bị cài đặt kích hoạt máy. Bạn có thể thấy thanh thao tác điều hướng ở sát cạnh dưới thay thế cho nút Home cứng.

Mặt lưng bóng bẩy hút mắt, quả không hổ danh các bậc thầy thiết kế của Apple.

Cạnh dưới gồm 2 hàng loa đối xứng và cổng Lightning, không còn jack cắm headphone như ngày nào nữa.

Cạnh phải có nút nguồn/khóa và khe cắm SIM.

Cạnh trái là nút bật/tắt chế độ im lặng và Volume, quan sát kỹ còn có thể thấy 2 vệt mờ dành cho việc thu phát sóng.

Tất nhiên rồi, vì màn hình đó chính là đặc trưng độc tôn đến nay mới xuất hiện của dòng iPhone với màn hình toàn mặt trước, tối giản viền trông rất cuốn hút. Tỷ lệ màn hình 82,9% đứng top đầu làng smartphone, kết hợp thêm việc loại bỏ nút Home vật lý càng khiến cho iPhone X được tôn lên vẻ hấp dẫn của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đây là phiên bản máy 256 GB, được cập nhật iOS 11.1 mới nhất vừa tung ra cách đây vài ngày.

Bước đầu cài đặt Face ID. Bạn phải để góc máy sao cho thu được hết khung hình khuôn mặt trong thời gian đủ lâu để iPhone X nhận diện đủ dữ liệu hình ảnh, rồi mới được xác nhận.

Trong quá trình cài đặt nếu có vật thể chắn tầm nhìn khuôn mặt (như chiếc máy ảnh này) thì máy sẽ cảnh báo ngay lập tức để hoàn thành công đoạn đúng chuẩn.

Cùng đọ dáng với chiếc iPhone 8 "anh em" này nhé.

Kích cỡ 2 máy gần như không có sự khác biệt, chênh lệch chỉ vài mm dù diện tích màn hình của iPhone X lớn hơn khá nhiều.

Người dùng sẽ phải làm quen với các thao tác thông qua việc chạm, vuốt từ thanh kéo cạnh dưới màn hình được thay cho chức năng của nút Home cứng trước kia. Đồng thời, kéo thả từ những cạnh, góc máy khác cũng cho ra kết quả đa dạng phù hợp với từng chức năng tương tác gán cho mỗi cách.

Thu ứng dụng xuống, ra màn hình chính.

Vuốt lên để vào trình đa tác vụ ứng dụng.

Điểm đặc biệt nữa trên iPhone X là cụm cảm biến cùng camera selfie ở phần "rãnh" sát cạnh trên màn hình. Đây là linh hồn cho nhiều tính năng đột phá mới chỉ có trên iPhone X, như Face ID nhận diện khuôn mặt bằng quét 3D, Animoji, chụp selfie xóa phông... - và cũng nhiều khả năng là nguyên nhân khiến iPhone X bị khan hiếm hàng (nếu điều đó thực sự xảy ra vì hiện tại Apple chưa lên tiếng xác nhận).

Không có thông tin nhà mạng hiển thị ở 2 góc mặc định trên màn hình chính.

Phải mở Control Center lên thì mới có đầy đủ thông tin chi tiết.

Xem video chế độ Full vẫn bị vướng "rãnh" đen ở cạnh trên màn hình

Nhưng khi chuyển sang chế độ Normal, màn hình được thu nhỏ lại khung tiêu chuẩn.

Giao diện thông thường khi duyệt web trên iPhone X, trải nghiệm đọc trên màn hình khá lạ mắt và thú vị.

Chế độ Selfie mới - Portrait Lighting - cho trải nghiệm làm chủ ánh sáng như trong Studio thực thụ.

Máy mang trên mình con chip A11 Bionic mạnh mẽ nhất của Apple với 3GB RAM, iPhone X đi cùng nhiều điểm mới mẻ về chức năng nữa như sạc không dây, các thao tác thay thế nút Home cứng. Ngoài ra, diện mạo của camera kép được đặt dọc phía sau cũng là nét độc nhất mà chỉ nhìn qua là biết chắc chắn đây là iPhone X.

Camera kép có cảm biến 12MP, khẩu độ f/1.8, chống rung quang học (OIS) ở cả 2 camera, zoom phóng 2x không vỡ nét.

Dù sao thì thiết kế cũng hơi lồi so với mặt lưng.

Nhìn chung, iPhone X là một trong những đối thủ rất đáng gờm cho Galaxy S8, Note 8 của Samsung về cả mặt thiết kế, hiệu năng và cả doanh số nữa. Nó là một bước đột phá thực sự so với các thế hệ trước, và còn cả một đội ngũ fan hâm mộ cuồng nhiệt hậu thuẫn đằng sau... bất kể giá đắt tới đâu. Dự tính giá bán mở đầu tại thời điểm này cho iPhone X là 68 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Hãy cùng theo dõi vì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm ngay trong thời gian sớm nhất.