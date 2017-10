iPhone X sẽ gây “bão” khi cập bến thị trường Việt Nam

Phải tới ngày 3/11, siêu phẩm “tương lai của smartphone” iPhone X với thiết kế phá cách mới chính thức bán ra, tuy nhiên ngay tại thời điểm hiện nay cộng đồng iFan trong nước đã sôi sục chờ đợi, lượng đặt hàng tại nhiều nơi liên tục gia tăng.

Chính thức ra mắt thị trường ngày 13/9/2017, với thiết kế màn hình OLED tràn viền cùng hàng loạt công nghệ mới nhất, iPhone X của Apple được đánh giá là “tương lai của smartphone” và hiện đang được cộng đồng iFan trong nước mong chờ.

Giới kinh doanh trong nước dự kiến, sự kiện iPhone X chính thức bán ra thị trường vào ngày 3/11 tới đây sẽ tạo nên sự bùng nổ trên thị trường smartphone cao cấp.

Ông Dũng Đoàn, CEO ShopDunk (chuỗi siêu thị Apple) cho biết do các iFan đang “khát” một luồng gió mới với thiết kế hoàn toàn phá cách, không còn chuyện chỉ “na ná” nhau như các đời trước như iPhone 6, iPhone 7 hay iPhone 8.

Do đó, ngay từ đầu tháng 10/2017 (tức là cách thời điểm iPhone X bán ra hàng tháng trời), rất nhiều cửa hàng kinh doanh đã cho khách hàng đặt trước.

Còn đến thời điểm hiện nay, khi chỉ còn một tuần nữa “cơn bão” mang tên iPhone X sẽ chính thức đổ bộ, nhiều cửa hàng tại thị trường Hà Nội, TP.HCM đã ghi nhận số lượng bán ra của iPhone 8 giảm rõ rệt, thậm chí có nơi sức mua giảm trên 50% và vẫn có xu hướng tiếp tục lao dốc do người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi iPhone X.

Còn ngay tại hệ thống bán lẻ toàn quốc ShopDunk, đại diện hệ thống này cho hay có rất nhiều người từ chỗ đặt mua iPhone 8 đã chuyển sang đặt cọc để chờ iPhone X. Thậm chí có khách hàng bất chấp việc chưa biết giá bán cụ thể đã đặt cọc trước tại hệ thống này từ 2-3 sản phẩm.

Ông Dũng Đoàn cho biết, giá bán dự kiến được nhiều nhà bán lẻ đưa ra dự kiến sẽ từ 50 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Tuy nhiên trên thực tế, giá iPhoneX có thể cao hơn rất nhiều và đây vẫn là một ẩn số với thị trường. Điển hình như chiếc iPhone 7 plus 256 GB được bán ngày đầu tiên tại Việt Nam có giá lên tới 69 triệu đồng.

Giới kinh doanh cho rằng tương tự như iPhone các đời trước, iPhone X tại thời điểm ban đầu mới về Việt Nam thông thường sẽ có giá bán khá cao do thời điểm mới ra mắt, nguồn hàng về Việt Nam khan hiếm.

Riêng tại ShopDunk, với cam kết bán hàng chất lượng cao, đi cùng chính sách bảo hành uy tín, đáp ứng niềm tin của người tiêu dùng là địa chỉ tin cậy mua iPhone trong nhiều năm qua, đại diện hệ thống bán lẻ này cho hay đã cân nhắc đến các yếu tố để có thể mang đến cho người tiêu dùng trong nước một chiếc iPhone X với giá bán tốt nhất.

Ông Dũng Đoàn, CEO của ShopDunk cũng nhấn mạnh: Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, ngay sau thời điểm siêu phẩm iPhone X ra mắt 3/11 tới đây, ShopDunk cam kết sẽ sớm đưa về Việt Nam.

Trong bối cảnh có rất nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh iPhone như hiện nay, sự tự tin của ShopDunk gây bất ngờ nhưng với cộng đồng iFan trong nước, tuyên bố này rất có lý.

Từ đời iPhone 5S (năm 2013), iPhone 6 và 6Plus (năm 2014), iPhone 6S và 6S Plus (năm 2015), hay iPhone 7 và 7 Plus (năm 2016), iPhone 8 và 8 Plus trong năm nay, mỗi khi có sản phẩm mới được bán ra thị trường, ShopDunk luôn tung quân tại các thị trường bán ra đầu tiên để săn lùng, mang về Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, mua sắm của iFan và trở thành cái tên hàng đầu thị trường được người tiêu dùng mong đợi hàng năm mỗi khi có iPhone mới ra mắt.

Khách hàng mua iPhone X tại ShopDunk ngoài việc được hưởng chính sách giá tốt hàng đầu thị trường sẽ được tặng thêm combo vệ sinh máy, nâng cấp phần mềm trọn đời, giảm giá 20% phụ kiện mua thêm…

ShopDunk cũng linh hoạt áp dụng chương trình bán hàng trả góp nhanh gọn, lãi suất ưu đãi để mang lại cơ hội sở hữu iPhone X cho bất cứ khách hàng nào.