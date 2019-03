Jeff Bezos ly dị vợ nhưng vẫn là tỷ phú giàu nhất thế giới theo danh sách của Forbes

Lần thứ 2 trong thập kỷ qua, cả số lượng tỷ phú và tổng tài sản của họ đều giảm, chứng tỏ ngay cả những người giàu nhất cũng không tránh khỏi những tác động của suy giảm kinh tế và chứng khoán. Theo tính toán mới nhất của Forbes, thế giới có 2.153 tỷ phú, ít hơn 55 tỷ phú so với năm trước đó.



Năm qua cũng có 994 tỷ phú, tương đương 46%, có số tài sản sụt giảm. Tổng tài sản của giới siêu giàu là 8.700 tỷ USD, thấp hơn 400 tỷ USD so với năm 2018. Có tới 11%, tương đương 247 người, đã bị loại khỏi danh sách so với năm ngoái, nhiều nhất kể từ năm 2009, thời điểm đỉnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực hứng chịu sự sụt giảm nặng nền nhất với số tỷ phú ít hơn 60 người so với năm ngoái. Dẫn đầu đợt sụt giảm ở châu Á là Trung Quốc với 49 tỷ phú USD ít hơn so với năm ngoái. Châu Âu, Trung Đông và châu Phi cũng hứng chịu những sự sụt giảm số tỷ phú nghiêm trọng. Tình hình khả quan hơn ở châu Mỹ, vốn được thúc đẩy bởi một đất nước Brazil đang phục hồi mạnh mẽ cùng với dấu hiệu khả quan ở Mỹ. Đây là hai khu vực duy nhất có số tỷ phú nhiều hơn so với năm ngoái.

Hiện tại, có kỷ lục 609 tỷ phú USD ở Mỹ, bao gồm 14 người nằm trong nhóm 20 người giàu nhất thế giới. Jeff Bezos một lần nữa là người giàu nhất thế giới, dù đã ly dị người vợ hơn 20 năm gắn bó. Bill Gates đứng ở vị trí thứ 2.

Cung nhiên, không thể kể tới những người mới được bổ sung vào danh sách bất chấp tình trạng khó khăn trên quy mô toàn cầu. Có tới 195 người mới gia nhập hàng ngũ các tỷ phú USD. Người Trung Quốc mới nhất bước chân vào danh sách này là Colin Huang, nhà sáng lập trang thương mại điện tử chuyên hàng bán lẻ giảm giá Pinduoduo, công ty mới được niêm yết ở Mỹ hồi tháng 7.

Trong số những tỷ phú mới nổi, đáng kể nhất là Kylie Jenner, 21 tuổi. Đây cũng là tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Danh sách những người giàu nhất:

1: Jeff Bezos và gia đình với tài sản 131 tỷ USD.

2: Bill Gates với tài sản 95,6 tỷ USD.

3: Warren Buffett với tài sản 82,5 tỷ USD.

4: Bernard Arnault và gia đình với tài sản 76 tỷ USD.

5: Carlos Slim Helu và gia đình với tài sản 64 tỷ USD.

6: Amancio Ortega với tài sản 62,7 tỷ USD.

7: Larry Ellison với tài sản 62,5 tỷ USD.

8: Mark Zuckerberg với tài sản 62,3 tỷ USD.

9: Michael Bloomberg với tài sản 55,5 tỷ USD.

10: Larry Page với số tài sản 50,8 tỷ USD.