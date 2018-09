Kẻ cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong

Sáng 20-9, nguồn tin báo Người Lao Động cho biết Châu Cường (SN 1982, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) là nghi phạm chính trong vụ cướp ngân hàng bằng súng ở Tiền Giang đã tử vong ở một bệnh viện tại TP HCM do uống thuốc tự tử lúc bị bắt. Cơ quan tố tụng tỉnh Tiền Giang cho biết theo quy định sẽ tiến hành giám định thi thể để xác định nguyên nhân tử vong.

Châu Cường lúc bị bắt

Như báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 16 giờ ngày 22-9, tại văn phòng giao dịch VietinBank có trụ sở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ cướp ngân hàng bằng súng. Ngân hàng khai bị cướp 940 triệu đồng. Sau 3 ngày truy bắt, công an đã bắt giữ Châu Cường tại TP HCM, thu giữ hai khẩu súng gây án và 11 viên đạn, 665 triệu đồng tiền Cường đã cướp. Trong lúc bắt giữ Cường nôn ói và khai có uống thuốc diệt cỏ nên được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, công an cũng bắt Trần Ngọc Đức (ngụ quận 12, TPHCM) vì Đức đưa Cường 2 khẩu súng rulo để đi cướp. Công an cũng thu giữ của Đức 01 khẩu súng rulo cùng 13 viên đạn.