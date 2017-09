'Khắc tinh' trị nạn hóa đơn giả

Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên khả năng làm giả hóa đơn là khó. Vì vậy, việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in) sẽ khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn.

Đó là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng thuế VAT, Vụ chính sách thuế Tổng cục Thuế tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài chính tổ chức ngày 8-9 tại TP.HCM.

Theo bà Hà, lợi ích của áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế, giúp DN giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn, không phải làm thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn.

Bên cạnh đó giúp giảm chi phí cho DN như chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt là chi phí lưu trữ hóa đơn.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, DN không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ hóa đơn điện tử được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng (VAT) nên DN không phải mất thời gian lập tờ khai thuế VAT.

Tuy nhiên, một số DN vẫn lo lắng về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Như ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai băn khoăn, khi áp dụng hóa đơn điện tử, DN sẽ không biết hóa đơn đó có phải của DN bỏ trốn hay không, nếu lỡ sử dụng hóa đơn bất hợp pháp này sẽ bị cơ quan thuế chế tài.

“Ngoài ra, thời gian áp dụng từ 1-1-2018 quá ngắn cho DN chuẩn bị chỉ còn vài tháng làm sao áp dụng hóa đơn điện tử ngay được? Theo tôi cần lộ trình 1-2 năm để DN chuẩn bị, trong thời gian đó DN vẫn sử dụng hóa đơn điện tử vừa sử dụng hóa đơn giấy”, ông Tuấn lo lắng.

Về vấn đề này, đại diện Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế cho biết hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế nên trong quá trình xác thực thông tin, tình hình hoạt động của DN.

Vì vậy khi những DN đăng ký cấp mã số xác thực với cơ quan thuế sẽ được sàng lọc những DN bỏ trốn, hóa đơn bất hợp pháp giúp các DN làm ăn chân chính tránh được rủi ro khi làm ăn hợp tác.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho rằng Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ nêu rõ DN, tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trước ngày 1-1-2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử của DN nhưng tùy từng trường hợp.

Cụ thể, đối với các DN trước năm 2018 đã sử dụng hoa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang áp dụng từ 1-1-2018. Đối với DN có rủi ro cao về thuế áp dụng sử dụng hóa đơn từ 1-1-2018.

Còn đối với tổ chức kinh doanh có mã số thuế trước 2018 sử dụng hóa đơn tự in hệ thống máy tính, các DN và tổ chức kinh tế đang mua hóa đơn của cơ quan thuế thì từ ngày 1-7-2018 mới sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử do DN tự phát hành nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trước 2018 sử dụng hóa đơn đặt in thì trong năm 2018 tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in và Tổng cục Thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Trường hợp đủ điều kiện thì áp dụng hóa đơn điện tử do DN tự phát hành.