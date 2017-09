Khách hàng Nhật đồng ý cho TCM giao hàng chậm vì sự cố cháy nổ

Vào đêm 16/9/2017, kho vải mộc của CTCP dệt may đầu tư thương mại Thành Công (TCM) tại quận Tân Phú đã gặp sự cố hỏa hoạn. Diện tích kho vải bị cháy rộng 2.167 m2 và theo thống kê sơ bộ ban đầu của công ty thì thiệt hại ước tính gồm 700.000 mét vải mộc và 2 máy hồ dệt, tổng thiệt hại khoảng 1,4 – 1,5 triệu USD.

Phản ứng trước thông tin này, giá cổ phiếu TCM đã giảm sâu 5,6% còn 28.600 đồng/cp trong phiên 18/9. Theo đánh giá của CTCK Rồng Việt (VDSC) thì mức giảm vưa qua là hợp lý nếu nhìn vào ảnh hưởng của vụ cháy đến tình hình hoạt động của TCM.

VDSC cho rằng hoạt động mảng may (đang đóng góp ~65% doanh thu) không bị tác động nhiều do kho vải bị cháy dùng để chứa vải dệt, trong khi hàng may mặc của TCM sử dụng nguyên liệu chủ yếu là vải đan kim.

Hoạt động mảng vải dự kiến sớm đi vào ổn định. Với sự cố trên, TCM sẽ sản xuất các lô hàng mới để đáp ứng các đơn hàng trong tháng 09 - tháng 10.

Với việc các khách hàng Nhật Bản đồng ý dời thời điểm giao hàng khoảng 1 tuần (không yêu cầu đền bù) và phần lớn trang thiết bị máy móc vẫn an toàn nên VDSC cho rằng TCM sẽ không gặp nhiều khó khăn để đáp ứng các yêu cầu từ đối tác Nhật. Ngoài ra, phần bị thiệt hại đã được Công ty mua bảo hiểm toàn bộ nên lợi nhuận cũng không vì sự cố trên mà giảm mạnh.

Trong phiên giao dịch 19/9, cổ phiếu TCM đã giao dịch ổn định trở lại và có thời điểm tăng 800 đồng lên 29.400 đồng.