Khai xuân 2019, Thiên Bảo Land hợp tác chiến lược cùng TNR Holdings Việt Nam

Sự kiện có sự góp mặt từ phía lãnh đạo TNR Holdings Việt Nam – Đơn vị Hợp Tác - Đầu Tư & Phát Triển Dự Án cùng đại diện lãnh đạo phía Công ty Thiên Bảo Land. Đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của toàn thể đội ngũ chiến binh kinh doanh đến từ các sàn phân phối của Thiên Bảo Land cũng có mặt đông đủ tại buổi lễ.

Lễ ký kết đối tác phân phối chiến lược 2019 và ra quân dự án Phước Lý Garden Shophouse.

Bén duyên từ 1 số dự án tiềm năng trong năm 2018 nhưng đến đầu xuân 2019 này TNR Holdings Việt Nam và Thiên Bảo Land mới chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược và đánh dấu bằng Lễ ra quân - Ký kết hợp tác long trọng tại dự án tiềm năng bậc nhất khu vực Cần Giuộc – Long An – Phước Lý Garden ShopHouse. Đây được xem là dự án khởi đầu đầy hứa hẹn giữa 2 bên, theo đó Thiên Bảo Land sẽ chính thức trở thành Đối tác phân phối chiến lược dự án và là chiếc cầu nối quan trọng để đưa dự án tiềm năng này đến gần hơn với khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Phương – Trưởng Ban Kinh Doanh & Tiếp Thị TNR Holdings Việt Nam cho biết: “TNR Holdings Việt Nam luôn đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực triển khai dự án của Thiên Bảo Land và tin tưởng với sự nhạy bén, chuyên nghiệp và tận tâm từ toàn thể đội ngũ chiến binh kinh doanh thì dự án Phước Lý Garden Shophouse sẽ đạt kết quả kinh doanh cao nhất, cũng như sẽ trở thành một loại hình bất động sản được ưa chuộng bậc nhất khu vực”.

Ông Phương cũng nhấn mạnh Cần Giuộc - Long An là thị trường bất động sản phát triển năng động, riêng Phước Lý Garden Shophouse hiện là dự án có các sản phẩm tốt, tính thanh khoản cao phù hợp cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Theo đó, TNR Holdings Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ lâu dài cho đối tác Thiên Bảo Land thông qua các chiến lược kinh doanh và hoạt động Marketing hiệu quả. Định hướng trong năm 2019 & 2020, TNR Holdings Việt Nam tiếp tục triển khai hàng loạt dự án chất lượng cùng nhiều sản phẩm đa dạng phủ rộng trên khắp cả nước.

Về phía Đối tác Phân Phối Chiến Lược Dự Án – Ông Nguyễn Văn Xoan – Tổng Giám Đốc Công Ty CP Địa Ốc Thiên Bảo cũng gửi chúc tốt đẹp và chào xuân như ý đến toàn thể các Anh chị em chiến binh tham dự. Người lãnh đạo đứng đầu Thiên Bảo Land tin rằng với một quy trình bài bản và đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, yêu nghề sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về tất cả các dịch vụ bất động sản. Thiên Bảo Land sẽ tiếp tục chinh phục và mang đến sự thỏa mãn cao nhất cho toàn thể khách hàng nói chung và dự án khởi đầu - Phước lý Garden Shophouse nói riêng trong năm 2019 này.

Đội ngũ chiến binh kinh doanh Thiên Bảo Land với sự nhiệt huyết và tinh thần máu lửa, quyết tâm đạt 100% giao dịch thành công trong dự án Phước Lý Garden Shophouse.

Phước Lý Garden Shophouse với định vị là Khu Thương Mại Tập Trung Kiểu Mẫu Đầu Tiên Tại Cần Giuộc - Long An, nằm trong tổng thể dự án Khu Dân Cư Cao Cấp Phước Lý do Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao làm Chủ Đầu Tư với tổng số vốn lên đến 4.000 tỷ đồng. Tất cả các lô nhà phố thương mại đều sở hữu vị trí rất thuận lợi nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh lý tưởng cũng như nguồn thu nhập ổn định cho cả nhu cầu an cư hay đầu tư của các chủ nhân nơi đây.