Khắp nơi tắc việc cấp căn cước công dân

Nhiều tháng nay, nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM than thở vì phải chờ đến 2-3 tháng vẫn chưa có thẻ căn cước công dân (CCCD) khiến giao dịch hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một ngày cuối tháng 9, có mặt tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM, PV ghi nhận nhiều người dân cho biết họ phải nghỉ việc, dành thời gian để tranh thủ đến cơ quan công an làm thẻ CCCD nhưng khi nhận giấy hẹn, ai nấy đều tá hỏa: “Ủa, sao lâu vậy?”…

Nhận giấy hẹn mà… nghẹn ngào

Theo đó, tùy vào việc người dân đi cấp đổi CCCD hay cấp mới mà được hẹn sang tháng 10 hoặc tháng 11-2017. Cán bộ PC64 giải thích vì hết phôi nên bà con vui lòng đợi thêm thời gian và không quên căn dặn có thể thẻ CCCD sẽ có trễ hơn giấy hẹn.

Ông Trần Văn H. (ngụ quận 1) cũng đến PC64 làm thủ tục đổi thẻ CCCD khi CMND của ông đã quá hạn. Ông H. cho biết ông đang cần làm thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh nhưng CMND cũ của ông đã hết hạn và nhàu nát nên đi làm lại. Người đàn ông lớn tuổi, trên mặt hiện rõ khắc khổ, khi nhận giấy hẹn sang tháng 11 bỗng thốt lên: “Sao lâu mới có thẻ vậy? Từ đây đến đó tôi khám bệnh thế nào bây giờ?”.

Tương tự, bà Trần Hải L. (ngụ quận 12) cho biết thẻ CMND của bà mới làm được hai năm nhưng vì bị ướt nên bị nhòe, ngay cả ảnh thẻ và dấu giáp lai cũng không còn rõ nên các giao dịch ở ngân hàng bị ảnh hưởng. “Tôi đến ngân hàng dùng CMND bị nhòe để nộp tiền thì được nhưng khi rút tiền ra thì họ không cho” - bà L. cho biết. Vì vậy vào tháng 8-2017, bà đến Công an quận 12 làm thẻ CCCD nhưng phiếu hẹn ghi rõ bà phải đến nhận CCCD tận sau hai tháng một ngày (ngày 25-10).

Bà rất ngạc nhiên với thời hạn này. Mọi người xung quanh cũng phản ứng: “Tôi đến ba tháng này, còn tôi hai tháng rưỡi…”. “Tôi có được nghe cán bộ giải thích do thiếu phôi gì đó từ Hà Nội nhưng lằng nhằng quá nên không rõ. Từ đó đến giờ các hoạt động ở ngân hàng của tôi phải tạm thời ngưng lại” - bà L. bức xúc.

Nhiều người dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại PC64 Công an TP.HCM và đều được hẹn qua tháng 10, tháng 11 mới có thẻ. Ảnh: QUỐC DŨNG

Lần thứ ba bị chậm trễ

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo PC64 Công an TP.HCM thừa nhận tình trạng trên xảy ra vào thời gian gần đây và việc thiếu phôi dẫn đến chậm trễ cấp CCCD cho người dân đã xảy ra ba lần. Nguyên nhân được xác định là do kinh phí chưa đáp ứng kịp nên vật tư in thẻ nhập khẩu từ nước ngoài về bị chậm, gây ảnh hưởng đến 16 tỉnh, thành được thí điểm cấp thẻ CCCD trên cả nước.

Lãnh đạo PC64 cho biết mới đây phòng đã tiếp tục ký công văn gửi lãnh đạo công an 24 quận/huyện, đề nghị lập danh sách các trường hợp có nhu cầu cấp bách cần phải có thẻ CCCD để PC64 phối hợp với Trung tâm CCCD Quốc gia (C72) giải quyết. Riêng PC64 cũng lập danh sách này để hỗ trợ tối đa cho người dân có nhu cầu cấp bách. Theo đó, đối với các trường hợp người dân có nhu cầu cấp, đổi CCCD gấp vì những nhu cầu cấp bách thì có thể thông báo với cơ quan công an để được giải quyết sớm.

“Hiện nay, khi tiến hành việc cấp đổi CCCD, thẻ CMND cũ không còn bị cắt góc nên trong thời gian chậm trễ CCCD thì người dân có thể dùng thẻ CMND cũ để thực hiện giao dịch, ngoại trừ các trường hợp bị mất CMND cũ” - vị lãnh đạo PC64 cho hay.

Lãnh đạo PC64 cũng kiến nghị về quy trình cấp CCCD bởi quy trình hiện nay gây mất nhiều thời gian khi địa phương phải chuyển dữ liệu về cho trung tâm CCCD xử lý, sau đó phải chờ trung tâm này xác minh và in thẻ rồi mới phân về cho các địa phương. Trong khi đó, địa phương hoàn toàn có thể chủ động trong việc in thẻ và trả cho người dân, chỉ cần trung tâm CCCD chuyển dữ liệu sau khi xác minh về lại cho các địa phương.

Ngoài ra, PC64 cũng kiến nghị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc kê khai qua mạng để rút ngắn thời gian người dân bỏ công việc đến chờ đợi làm thủ tục. Đơn vị này cũng kiến nghị sớm cho phép người dân có hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác được làm CCCD ở nhiều nơi khác nhau.