Khi các con vô cùng buồn bã và thất vọng trước thất bại của bố, đây là cách cầu thủ nổi tiếng dạy con tạo bước đệm cho thành công

Sau khi đội bóng New England Patriots bại trận trước đối thủ Philadelphia Eagles tại giải đấu "Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ" Super Bowl LII, những đứa con của cầu thủ Tom Brady đã vô cùng thất vọng.



Trong một tập phim "Tom Vs. Time" của chương trình truyền hình "Good Morning America", cầu thủ Brady chia sẻ: " Benny đã khóc, Vivi cũng khóc theo, cả hai đứa trẻ đều buồn cho tôi và buồn cho đội bóng Patriots".

Tuy nhiên, Brady lại coi thất bại này như một bài học lớn.

Anh cho biết: "Tôi chỉ nói với bọn trẻ rằng đây chính là bài học sâu sắc nhất. Chúng ta không phải lúc nào cũng chiến thắng. Chúng ta đã cố gắng hết sức và đôi lúc thành công không đến theo cách mà chúng ta mong muốn".

Theo các nhà tâm lý học và những doanh nhân thành đạt, có lẽ cầu thủ Brady và vợ anh, siêu mẫu Gisele Bundchen đã có một phương pháp giáo dục con nhỏ đúng đắn.

Bằng chứng là có ngày càng nhiều giáo viên đồng tình với lời khuyên của nhà tâm lý học trường đại học Stanford University Carol Dweck rằng sinh viên cần phải có "tư duy cầu tiến" và lấy thất bại làm "bước đệm" cho sự thành công.

Nhiều doanh nhân nổi tiếng cũng tin tưởng "thất bại là mẹ thành công". Nhà đầu tư chương trình truyền hình Shark Tank cho biết bà mong muốn đầu tư vào những người khó khăn về kinh tế bởi rất nhiều nguyên do.

Bà chia sẻ trên chương trình "Success! How I Did It" (Thành công! Tôi đã đạt được như thế nào" của Business Insider: "Tôi luôn hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn bởi họ thường xuyên chịu đói. Họ dễ bị tổn thương. Và họ cần phải chứng tỏ bản thân. Những người nghèo khổ, họ phải trải qua nhiều thử thách và thất bại. Để xây dựng một doanh nghiệp thì còn gì quan trọng hơn là những thất bại?".

Chúng ta sẽ đau buồn vì thất bại. Tuy nhiên, cách những bậc cha mẹ đối mặt với thất bại có thể là một bài học vô giá cho những đứa con.