Khi giới nhà giàu "đi trốn"

Hằng năm, các đại gia giàu có và quyền lực nhất phương Tây tề tựu về một thị trấn vùng núi bé nhỏ ở bang Idaho - Mỹ để tham gia trại hè 5 ngày được gọi là Sun Valley.

Kín kẽ

Các tỉ phú tới đây trên những chiếc trực thăng riêng. Họ là những gương mặt quen thuộc: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Bill Gates, Warren Buffett…

Bên trong trại hè, hội nhà giàu chiếm 1% dân số thế giới vừa tiêu khiển vừa kết hợp với những công việc bí mật: bàn thảo các thương vụ sáp nhập, thu mua và thâu tóm các công ty; củng cố tài sản cũng như nói về các chiến lược dài hơi; thậm chí cả ép buộc từ chức.

Khu nghỉ dưỡng tách biệt và chỉ dành cho khách mời hạng sang được xây dựng năm 1983, chủ sở hữu là ông Herb Allen Jr. - Giám đốc Điều hành (CEO) Công ty Allen and Co. Giá mỗi suất tham gia lên tới 1 tỉ USD.

Công ty có trụ sở trên Đại lộ 5 ở New York (Mỹ) này cực kỳ kín kẽ, như chính CEO của nó - chưa bao giờ có thông cáo báo chí. Tuy nhiên, Allen and Co lại có những nhân viên quyền lực tới khó tin, chẳng hạn như ông George Tenet - từng điều hành cả Cơ quan Tình báo trung ương (CIA). Vì vậy, danh sách khách hàng của công ty cũng nặng ký không kém.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tại trại hè Sun Valley, bang Idaho năm nay Ảnh: BLOOMBERG

Theo trang New.com.au, Allen and Co từng là cố vấn cho các thương vụ thâu tóm và chuyển nhượng truyền thông, bao gồm vụ phát hành cổ phần lần đầu (IPO) của Google, thương vụ 19 tỉ USD của Facebook thâu tóm WhatsApp năm 2014, vụ Microsoft mua lại LinkedIn trị giá 26 tỉ USD và eBay tách khỏi PayPal năm 2015.

"Hội con nhà giàu" kết nối Sun Valley còn rộng cửa chào đón gia đình và bạn bè của các đại gia, trong đó trẻ ở mọi độ tuổi đều được khuyến khích tham gia trại hè hằng năm và có cả một đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc chúng. Đối với bọn trẻ thường hay được gọi là "hội con nhà giàu" này, ngoài chơi đùa, 5 ngày ở Idaho có thể trở thành một mạng lưới kết nối, thậm chí đặt nền móng cho những mối quan hệ lâu dài về sau.

Chớp cơ hội

Sun Valley chính là nơi ông chủ huyền thoại của Apple Steve Jobs thời trai trẻ tập thử các bài phát biểu ra mắt sản phẩm mới. Tại đây, với chiếc áo cổ lọ quen thuộc, vị CEO vốn được tạp chí Forbes năm 2015 gọi là "người kể chuyện kinh doanh vĩ đại nhất thế giới" đã say sưa trình bày trước các đồng nghiệp giàu có về công nghệ và tối đa hóa doanh số.

Các cuộc đàm phán để tiếp quản Instagram của tỉ phú Zuckerberg không diễn ra ở Sun Valley nhưng chốn ăn chơi "hái ra tiền" đó lại là chất xúc tác đáng kinh ngạc cho thương vụ 1 tỉ USD vào năm 2012.

CEO lúc bấy giờ của Twitter Jack Dorsey là đối thủ cạnh tranh với Facebook để thâu tóm Instagram. Dorsey đề xuất với nhà sáng lập Instagram Kevin Systrom mức giá 500 triệu USD khi ứng dụng chia sẻ hình ảnh mới trình làng vỏn vẹn 18 tháng.

Systrom vốn là "lính mới" còn nhiều bỡ ngỡ với thế giới ở Sun Valley, cảm thấy thỏa thuận đưa ra sau cuộc chè chén trong không khí kiểu gia đình ở khu nghỉ dưỡng có vẻ "kém sang". Hai bên lời qua tiếng lại trên báo và ông chủ Facebook đã nhanh chóng chen chân giành lấy thương vụ đình đám, tất nhiên sau khi đã nâng giá đề xuất lên gấp đôi.

Ông trùm đầu tư Warren Buffett thâu tóm thành công hãng ABC/Cap Cities năm 1995 với thương vụ lớn thứ hai lịch sử lúc đó trị giá 19 tỉ USD, bằng cuộc nói chuyện phiếm với ông chủ đương thời của Disney Michael Eisner, trong một ván golf tại Sun Valley.

Thị trấn nghỉ dưỡng với cái tên mang ý nghĩa "Thung lũng Mặt trời" này không thiếu chỗ vui vẻ nhưng đôi khi nó lại u ám vì những vị khách tới đây không phải chỉ để xả hơi.

Năm ngoái, tại Sun Valley, Công ty Verizon cuối cùng cũng chốt xong thương vụ tiếp quản Yahoo! trị giá 4,5 tỉ USD. Song quá trình đàm phán gặp đầy sóng gió với đỉnh điểm là cuộc cãi vã kịch liệt trong quán bar hồi năm 2014 giữa các CEO của Yahoo! và AOL là Marissa Mayer, Tim Armstrong.

Có tin đồn nói rằng cuộc cãi vã nảy lửa tới mức quán bar tại Sun Valley phải giải tán. Bà Meyer cuối cùng đã từ chức với khoản "dặm túi" 23 triệu USD. Việc ra đi của nữ CEO mở đường cho sự tiếp quản của AOL đối với hơn 50 thương hiệu truyền thông.

Trong khi đó, CEO Amazon Jeff Bezos biết tới chủ sở hữu kiêm CEO của The Washington Post Donald Graham cũng nhờ có Sun Valley, để rồi thâu tóm tờ báo này vào năm 2013. Sau thương vụ trị giá 250 triệu USD nêu trên, tạp chí Forbes nói rằng ông Bezos đã hoàn thành ước vọng từ lâu là trở thành "ông trùm truyền thông". Ước mơ đó thành hiện thực qua cuộc nói chuyện ở Sun Valley và doanh thu quảng cáo của ông chủ hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới đã tăng đột biến hơn 200 triệu USD trong năm đó.

Điểm hẹn bí mật Trải rộng trên vùng đất đẹp như tranh vẽ ở độ cao 1.800 m trên mực nước biển, bao quanh là những ngọn đồi xanh tươi, thấp thoáng những cây linh sam và hoa cỏ địa phương, không khí trong lành cùng tiện nghi đầy đủ ở Sun Valley được cho là tạo điều kiện hoàn hảo cho các giao dịch hiệu quả cũng như phá vỡ mọi rào cản. Trong khu nghỉ dưỡng phục vụ tận răng các nhu cầu hưởng thụ và thư giãn như phòng tập thể dục, spa, câu cá, chơi golf, bắn đĩa bay... Và sau một ngày vui chơi, khi mặt trời xuống, khách quý của Sun Valley có thể làm vài ly ở quán bar và thưởng thức thịt nướng. Một góc trong căn phòng ở Sun Valley, bang Idaho Ảnh: NEWS.COM.AU "Cuộc hẹn" bí mật hằng năm của các đại gia thường không được công bố thời gian cụ thể và các nhân viên của Allen and Co đều không hé răng nửa lời về danh sách khách mời. Tuy nhiên, một dấu hiệu không khó để nhận ra khi có cuộc hội ngộ ở Sun Valley là sự tăng cao đột biến của các máy bay, trực thăng cá nhân tại sân bay địa phương, khoảng 350-400 chiếc.



