Khoáng sản Bình Dương (KSB) cùng VCS và TV2 lọt TOP 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất Châu Á

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất Châu Á. Chiếm hơn một nửa trong danh sách này là các công ty đến từ Trung Quốc, Hồng Kong và Đài Loan. Nhật Bản đóng góp 38 doanh nghiệp. Đáng chú ý, có 3 doanh nghiệp Việt Nam lọt vào danh sách này bao gồm CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), CTCP Vicostone (VCS) và CTCP tư vấn kỹ thuật điện 2 (TV2).



Năm nay Forbes lựa chọn ngẫu nhiên 24.000 doanh nghiệp từ 108 ngành nghề khác nhau. Có 14.000 doanh nghiệp được lọt vào vòng chung khảo với các tiêu chí doanh nghiệp có doanh thu từ 5 triệu USD đến 1 tỷ USD, có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt. Từ đó, chọn ra TOP 200 doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao trong 3 năm liên tiếp, đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao nhất và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao nhất…

Trong số 3 doanh nghiệp của Việt Nam lọt TOP 200, Khoáng sản Bình Dương đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng trong mấy năm gần đây. Cụ thể, doanh thu năm 2015 đạt 738 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước đó (624 tỷ đồng). Còn năm 2016 cũng đạt mức tăng trưởng 15% doanh thu so với năm 2015, đạt 850 tỷ đồng. Riêng năm 2017 doanh thu vượt ngưỡng ngàn tỷ, đạt 1.094 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2016.

Xét về lợi nhuận, năm 2015 đạt trên 125,3 tỷ đồng thì năm 2016 tăng trưởng 64%, đạt gần 206 tỷ đồng và tiếp tục tăng trưởng 35% trong năm 2017, đạt trên 277 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường hiện đạt xấp xỉ 1.700 tỷ đồng.

Theo ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KSB, Công ty đang tiếp tục phát triển ngành kinh doanh cốt lõi là khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng. "Bên cạnh tập trung vào việc khai thác tốt các mỏ hiện hữu công ty sẽ đẩy mạnh chiến lược M&A các mỏ mới. Mục tiêu trong 5 năm tới chúng tôi sẽ chiếm 60% thị phần của ngành khai thác đá", ông Đạt khẳng định.

Năm 2018 KSB đạt kế hoạch doanh thu ở mức 1.168 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức 400 tỷ đồng. KSB cam kết với cổ đông sẽ chia cổ tức năm 2018 ở mức 20% đến 28%. Theo báo cáo Hợp nhất giữa niên độ, doanh thu KSB đạt 523 tỷ đồng và lợi nhuận đạt ở mức 189 tỷ đồng.

2 doanh nghiệp Việt Nam khác lọt TOP 200 khác, Vicostone công bố kết quả kinh doanh với doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 4.352 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với năm trước đó, lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 1.125 tỷ đồng, tăng trưởng 37,4% so với cùng kỳ và EPS đạt gần 13.500 đồng/cổ phiếu.

Còn Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2) giành ngôi quán quân về chỉ số EPS đạt được năm 2017 so với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Tổng doanh thu cả năm đạt 1.877 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 268,8 tỷ đồng, vượt 113% so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 214,4 tỷ đồng, gấp 2,1 lần lợi nhuận đạt được năm 2016. EPS đạt gần 39.300 đồng/cổ phiếu.