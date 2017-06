Khối Công nghệ - viễn thông tăng trưởng mạnh, FPT đạt gần 980 tỷ đồng LNST trong 5 tháng đầu năm

Theo thông tin từ CTCP FPT (mã chứng khoán: FPT), kết thúc 5 tháng đầu năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.366 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 103% kế hoạch lũy kế 5 tháng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 977 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 745 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.620 đồng sau 5 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong 5 tháng đầu năm tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Cụ thể, LNTT của khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 31% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Khối Phân phối - Bán lẻ hoàn thành 103% kế hoạch cả về doanh thu và LNTT 5 tháng đầu năm. Trong đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh với mức tăng 32% về doanh thu và 44% về LNTT lũy kế 5 tháng.

Sau 5 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 2.472 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và 335 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ