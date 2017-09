Khối ngoại đổ bao nhiều tiền vào TTCK Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 3/4 chặng đường của năm 2017 với sự tăng trưởng vượt bậc của hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. Chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9/2017 ở mức 804,42 điểm, tăng 139,55 điểm (21%) so với thời điểm cuối năm 2016, tương tự, chỉ số HNX-Index cũng đã tăng 27,54 điểm (34,4%) lên 107,66 điểm.

Hòa chung với những diễn biến tích cực của thị trường, khối ngoại 9 tháng đầu năm đã giao dịch rất sôi động, tuy nhiên, giao dịch của khối ngoại đã có sự khác biệt rất lớn giữa sàn HOSE và HNX. Đáng chú ý, sàn HNX đã không còn được sự 'hậu thuẫn' từ khối nhà đầu tư nước ngoài, trong khi sàn HOSE được khối ngoại đẩy mạnh mua ròng đột biến, điều này khác hoàn toàn so với những gì diễn ra trong 9 tháng đầu năm 2016, thời điểm đó, khối ngoại bán ròng rất mạnh trên HOSE nhưng lại mua ròng tương đối lớn trên HNX.

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, 9 tháng đầu năm 2017 khối ngoại đã mua vào tổng cộng 2,36 tỷ cổ phiếu, trị giá 89.162 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 2,3 tỷ cổ phiếu, trị giá 75.639 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 57,25 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng vào khoảng gần 13.512 tỷ đồng, một con số hết sức ấn tượng.

Riêng trên sàn HOSE, trong 3/4 chặng đường của năm 2017, khối ngoại đã mua ròng lên đến gần 14.000 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 72,6 triệu cổ phiếu. Được biết, cùng kỳ năm 2016, khối ngoại tại sàn này đã bán ròng hơn 5.247,4 tỷ đồng. Có thể nói rằng việc khối ngoại mua ròng rất mạnh như trên đã tạo động lực rất lớn giúp chỉ số VN-Index tăng trưởng vượt bậc.

Dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên sàn HOSE trong 9 tháng đầu năm 2017 là cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường VNM, lên đến 4.679 tỷ đồng (33,6 triệu cổ phiếu). Tiếp sau đó, 'ông lớn' ngành thép là HPG cũng được khối ngoại mua ròng trên 1.763 tỷ đồng (53,6 triệu cổ phiếu). Đáng chú ý, hai cổ phiếu 'tân binh' trong năm 2017 là VPB và PLX đứng vị trí thứ ba và thứ tư về giá trị mua ròng của khối ngoại, đạt lần lượt 1.456,7 tỷ đồng (37,4 triệu cổ phiếu) và 1.449,4 tỷ đồng (25 triệu cổ phiếu). Trong đó, VPB gây bất ngờ khi khối ngoại chỉ tham gia giao dịch trong duy nhất một phiên - đó là ngày VPB chào sàn HOSE và cổ phiếu này kín room ngoại ngay trong phiên giao dịch hôm đó.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PVD bất ngờ bị bán ròng mạnh nhất, lên đến hơn 710,5 tỷ đồng (42,3 triệu cổ phiếu). Tiếp sau đó, MSN cũng bị bán ròng trên 492 tỷ đồng.

Còn trên sàn HNX, khối ngoại lại bất ngờ bán ròng hơn 483 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn mua ròng đến 1.163 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc khối ngoại trên sàn HNX bán ròng trong 9 tháng đầu năm phần lớn là do ảnh hưởng đến từ giao dịch thỏa thuận của một số cổ phiếu mà nổi bật nhất là NTP trong riêng tháng 9.

Khối ngoại trên sàn HNX mua ròng mạnh nhất mã VGC, đạt trên 314,6 tỷ đồng. Tiếp sau đó là HUT với giá trị mua ròng là trên 150,57 tỷ đồng. Trong khi đó, PVS dẫn đầu danh sách bán ròng với 583 tỷ đồng. Đáng chú ý, NTP bất ngờ bị bán ròng lên đến 558 tỷ đồng và gần như việc bán ra của khối ngoại đa phần được thực hiện trong tháng 9 và chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận, đây là thời điểm mà The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co,. Ltd đăng ký bán toàn bộ 21,27 triệu cổ phiếu NTP, tương ứng tỷ lệ 23,84%. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 25/9 đến 20/10/2017 qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Đứng thứ ba trong danh sách các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại sàn HNX là SHB với 193,7 tỷ đồng.