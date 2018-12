Khởi tố 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Cuối giờ chiều 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi thông báo Khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trung tướng Trần Việt Tân (nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Công an) sinh năm 1955 tại Thái Bình.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đại tá Bùi Văn Thành sinh năm 1959, quê Ninh Bình cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Cục IV. Ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV.

Cơ quan chức năng còn phát hiện ông Thành đã vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an. Ông ký văn bản đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng pháp luật và ký một số văn bản không đúng thẩm quyền.

Ngày 28/7, Bộ Chính trị đã kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Với Thượng tướng Trần Việt Tân, Bộ Chính trị cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã cách chức Thứ trưởng Công an đối với ông Bùi Văn Thành và xóa tư cách Thứ trưởng Công an giai đoạn 2011-2016 với ông Trần Việt Tân.

Ngày 8/8, Chủ tịch nước ký quyết định giáng cấp bậc hàm với ông Trần Việt Tân từ Thượng tướng xuống Trung tướng và ông Bùi Văn Thành từ Trung tướng xuống Đại tá.