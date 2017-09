Khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại 3 công ty thành viên của PVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576.012.242.219 đồng, trong đó chi cho: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP): 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỷ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP): 76,78 tỷ đồng.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 03 vụ án hình sự gồm:

1. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự;

2. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự;

3. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự;

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định: ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31/8/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án “Cố ý làm trái… về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank”, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự. Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan; đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước./.