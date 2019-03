Khởi tố, bắt nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018.

Qua quá trình điều tra, ngày 08/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Trước đó ngày 1/8/2018, Thanh tra Bộ GTVT đã lập tổ xác minh. Sau 1 tháng thực hiện, Tổ xác minh đã có kết luận về thông tin báo chí phản ánh.

Theo đó, kết luận dẫn lời khai của ông Phạm Văn Thông (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, thuộc Cục Đường thủy nội địa) rằng: Năm 2015 - 2016, đã thực hiện thu tiền phần trăm của 15 nhà thầu. Việc này thực hiện theo chỉ đạo miệng của ông Trần Đức Hải - Phó Cục trưởng Đường thủy nội địa. Tuy nhiên, Tổ xác minh cho rằng, chỉ đạo miệng ông Hải là lời khai 1 phía từ ông Thông, chưa kiểm chứng được nên chưa đủ căn cứ pháp lý.

Cùng đó, trong 15 nhà thầu ông Thông khai đã nhận tiền trích lại từ gói thầu với mức từ 6%, 10%, 15% đến 20% trị giá gói thầu, với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, 14/15 nhà thầu không thừa nhận (1 nhà thầu đã thay đổi lãnh đạo) bàn bạc trích phần trăm, không nộp tiền cho ông Thông, hay nhận chỉ đạo từ Cục Đường thủy. Qua hồ sơ, tài liệu, Tổ xác minh xác định có 10/15 nhà thầu không ký tên nộp tiền cho ông Thông, 5 nhà thầu ký tên nộp tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Long, Trưởng phòng Tài chính nhận 100 triệu đồng, nhưng ông Long không ký tên và không thừa nhận việc nhận tiền.

Về chi số tiền trên, ông Thông chi cho các hoạt động hội nghị, hội thao, chi tiền ăn cho cán bộ, công chức và người lao động... số tiền hơn 400 triệu đồng (9 cá nhân liên quan duyệt, nhận và chi tiền lấy từ ông Thông). Số tiền còn lại (hơn 4,3 tỷ đồng trong tổng số tiền ông Thông khai nhận từ các nhà thầu) chi không có chứng cứ, nên ông Thông phải chịu trách nhiệm.