Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin

Chiều 28-8, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Phú Yên, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2007, ông Võ Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên xin chủ trương đầu tư xây dựng đội tàu gồm bốn tàu. Ngày 22-10-2007, Vinashin cho phép Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên lập dự án đầu tư đóng mới hai tàu 4.000 tấn với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng và chỉ định đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Vinashin.

Con tàu 4000 tấn đóng dở rồi bỏ gỉ sét tại cơ sở đóng tàu của Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên

Mặc dù chỉ mới được cho phép lập dự án nhưng cùng ngày 22-10-2007, ông Võ Tân đã lập tờ trình gửi Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin, xin khởi công đóng 2 tàu này.

Biết đây là dự án thuộc lĩnh vực giao thông, có dự toán mức vốn đầu tư lớn, phải thực hiện theo trình tự thủ tục, nhưng ông Phạm Thanh Bình đã đồng ý cho thực hiện dự án khi dự án này chưa thực hiện xong khâu chuẩn bị đầu tư như chưa lập, chưa thẩm định dự án là trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28-9-2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Tân và Dương Sơn Hoan - kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.