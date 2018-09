Khởi tố nguyên đại úy công an nhận 2,5 tỷ đồng lừa chạy ngành

Chiều 26/9, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuất (SN 1982, trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ ngày 19/11/2013 đến ngày 3/10/2017, đại úy Nguyễn Duy Tuất công tác tại Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã lừa ông Nguyễn Như Hậu (trú tại tỉnh Nghệ An) và bà Mai Thị Thu (trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) rằng mình có khả năng xin cho con em của họ được đi nghĩa vụ sau đó chuyển qua chuyên nghiệp trong ngành Công an. Bằng thủ đoạn này, Tuất đã nhận của ông Hậu hơn 2,3 tỷ đồng đồng, nhận của bà Thu 200 triệu đồng, hứa hẹn xin cho 10 trường hợp .

Nhận được số tiền trên, Tuất chiếm đoạt để sử dụng và tiêu xài cá nhân. Đến nay, Tuất mới chỉ trả lại cho ông Hậu và bà Thu mỗi người 10 triệu đồng. Hiện Tuất không còn tài sản để đảm bảo việc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, làm rõ.