Khởi tố Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, ngày 29/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành:

- Tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với:

1. Bùi Mạnh Hiển, sinh ngày 02/3/1976, giới tính: nam; trú tại: căn hộ 6A, tầng 20, tháp I, tòa nhà Dolphin, phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam;

Bị can Bùi Mạnh Hiển.

2. Nguyễn Đức Hưng, sinh ngày 11/8/1983, giới tính: nam; trú tại: phòng 1001, tòa nhà CT5, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; nghề nghiệp: nguyên Trưởng Phòng Tài chính, Kế toán Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam;

Bị can Nguyễn Đức Hưng.

- Tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với:

3. Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 27/8/1977, giới tính: nam; trú tại: phòng 402, CT9, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam;

Bị can Nguyễn Anh Minh.

Các bị can bị khởi tố về tội: "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý đúng quy định của pháp luật./.