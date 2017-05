Không cần phải tự lập nghiệp, dù đang “xây ước mơ cho người khác” bạn vẫn có thể giàu có bằng cách này

Thomas C. Corley là một tác giả sách chuyên nghiên cứu về người giàu và những thói quen của họ. Ông từng xuất bản 2 cuốn sách về người giàu thu hút được sự quan tâm rất lớn: "Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals (Thói quen người giàu: Thói quen hàng ngày để thành công của những cá nhân giàu có) và Rich Kids: How To Raise Our Kids To Be Happy And Successful In Life (Cách để nuôi dạy những đứa trẻ trở nên giàu có và thành công trong cuộc sống).

Trong nghiên cứu về thói quen của người giàu thực hiện năm 2016, Thomas C. Corley đã phỏng vấn 233 người giàu có (trong đó 177 người là triệu phú tự thân) với thu nhập ít nhất 160.000 USD mỗi năm và tài sản ròng 3,2 triệu USD. Khi nghĩ đến các triệu phú tự thân, hầu hết mọi người nghĩ, họ làm việc suốt cả ngày và chìm đắm trong việc theo đuổi sự nghiệp vĩ đại. Tuy nhiên, 39% triệu phú tự thân trong nghiên cứu của Thomas C. Corley đang làm việc cho người khác, họ "được thuê để xây dựng ước mơ của người khác".

Những người này đã làm giàu bằng cách nào? Đây là những cách các triệu phú "làm thuê" trở nên giàu có mà Thomas C. Corley đã tổng hợp:

1. Tiết kiệm và quay vòng đầu từ 20 - 30% thu nhập

Tiết kiệm dường như là cách an toàn nhất trên con đường tích lũy của cải, làm giàu, mặc dù đó cũng là cách chậm nhất. Theo số liệu thống kê của Thomas, bằng cách tiết kiệm 20 -30% thu nhập hàng năm và đầu tư một cách chăm chỉ, những triệu phú "làm thuê" có thể tích lũy trung bình 3.300.000 USD. Hầu hết các khoản đầu tư của họ thuộc lĩnh vực cổ phiếu và bất động sản. Tuy nhiên, trung bình họ sẽ mất tới 32 năm để tích lũy sự giàu có.

2. Làm việc tại một công ty lớn, trong một ngành công nghiệp phát triển

Những triệu phú "làm thuê" có trong nghiên cứu của Thomas thường làm việc tại những công ty lớn, thuộc các ngành đang phát triển mạnh mẽ. Họ thường được hưởng lợi từ việc lựa chọn cổ phiếu hào phóng hoặc chính sách thưởng cổ phần cho các nhân viên.

Bởi cổ phiếu của các công ty mà họ làm việc có giá trị cao trên thị trường, nên những người này có thể kiếm được khá nhiều tiền từ các khoản lợi nhuận của công ty và trở nên giàu có.

Từ nghiên cứu của Thomas, nếu không tự kinh doanh, lập nghiệp, bạn có thể sử dụng chìa khóa làm giàu: Làm việc cho một công ty lớn, thuộc một ngành đang phát triển thịnh vượng. Nếu bạn là người có năng lực, họ sẽ trả cho bạn mức lương hào phóng và bạn có thể hưởng lợi từ chế độ phát hành cổ phiếu thưởng cho các nhân viên.

3. Làm giàu nhờ hoa hồng bán hàng

Lực lượng nhân viên bán hàng là công cụ tăng trưởng cho hầu hết các công ty, bởi họ chính là người tăng doanh thu chung của tập thể. Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên bán hàng thường nhận được hoa hồng tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm mà họ bán được. Những người bán hàng giỏi nhất được số tiền hoa hồng lớn nhất và họ có thể trở thành "tài sản" vô giá đối với các ông chủ lớn.

Làm việc cho người khác giúp giảm thiểu tối đa rủi ro trên con đường làm giàu. Bạn không phải lo lắng về vốn lưu động, lợi nhuận, các cuộc họp hay các khoản chi tiêu như một ông chủ doanh nghiệp. "Làm thuê" cho người giàu, bạn có thể tập trung tuyệt đối vào một thứ - đó có thể là bất kỳ thứ gì đem lại lợi nhuận cho ông chủ của bạn và nhận phần thưởng xứng đáng cho công sức mà bạn đã đóng góp cho doanh nghiệp.

