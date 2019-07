Không còn khoản thu thoái vốn, REE báo lãi ròng nửa đầu năm giảm 16%

Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố BCTC quý 2/2019 với doanh thu tăng nhẹ, từ 1.223 tỷ lên 1.259,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng vào mức 344 tỷ, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2018. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 18,4% lên 27,3%.



Doanh thu tài chính giảm mạnh về mức 65 tỷ, trong khi cùng kỳ đạt hơn 171 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng đáng kể chủ yếu nằm ở chi phí lãi vay. Phần lãi lỗ công ty liên kết cũng giảm từ 304 tỷ về 212 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, REE đạt lãi ròng 458 tỷ đồng, giảm 20%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, REE đạt 2.341 tỷ doanh thu và 651 tỷ lợi nhuận gộp, lần lượt tăng 3% và 19% so với cùng kỳ năm 2018. Trong kỳ do không còn khoản thu như cùng kỳ do thoái vốn tại Bất động sản Song Thanh, kết quả lãi ròng nửa đầu năm thu về 828,5 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với nửa đầu năm ngoái.

So với kế hoạch 5.577 tỷ doanh thu và 1.465 tỷ LNST, REE đã lần lượt thực hiện được 42% và 56,5% chỉ tiêu 2019. Được biết, năm 2019 sự chững lại của thị trường bất động sản dự báo sẽ tác động đến hoạt động chính của REE là M&E, quá trình đấu thầu kéo dài, chưa kể Công ty vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Mặc dù vậy, đại diện REE năm nay có đề cập đến 1 mảng kinh doanh sản xuất và dịch vụ mới thuộc mảng cơ điện lạnh được ra mắt với tên gọi REE PRO. Trong đó, REE PRO thiết lập hợp tác song phương với Công ty Nhật Bản – Fujitsu để phân phối hệ thống điều hòa không khí cao cấp VRF (Variable Refrigeration Flow system). REE kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều từ mối hợp tác này và dành 10% thị phần VRF ở Việt Nam trong vòng 2 năm tới – thị trường mà theo REE có giá trị tới 2 tỷ USD.

Nguồn thu từ các công ty liên kết thuỷ điện cũng kém sắc do tình hình thời tiết không thuận lợi. Ngược lại, mảng cho thuê văn phòng dự đóng góp phần lớn tăng trưởng năm 2019 của REE.