Không dám ăn nhiều thịt lợn, thịt bò do nguy cơ gây ung thư, hãy ăn thịt gà vì 10 lí do

Vì chứa nhiều dưỡng chất, là thực phẩm siêu lành mạnh nên thịt gà được sử dụng để tăng cân hoặc giảm cân. Thực phẩm này còn có tác dụng thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển các cơ bắp, các mô, làm cho chúng chắc khỏe hơn.

Ngoài lí do trên, giờ đây, nhiều người cũng có xu hướng chọn ăn thịt gà thay cho thịt đỏ (thịt lợn, thịt bò) vì họ tin rằng nó lành mạnh hơn, đặc biệt sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa thịt đỏ vào danh sách thực phẩm nguy hiểm do kích hoạt các tế bào ung thư trong cơ thể.

Ai cũng biết rằng thịt gà có chứa lượng protein cao giúp hình thành cơ bắp chắc khỏe hơn. Đây là nguồn cung cấp thịt nạc và protein ít chất béo tốt nhất, từ đó bạn có thể ăn thoải mái mà không lo việc tăng cân.

2. Chống lại căn bệnh trầm cảm

Thịt gà chứa hàm lượng cao một loại axit amin được gọi là tryptophan. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy thoải mái sau khi ăn thịt gà.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, hãy ăn vài cánh gà để giúp tăng mức serotonin trong não, từ đó cải thiện tâm trạng và làm giảm sự căng thẳng.

3. Phòng ngừa bệnh loãng xương

Nếu con bạn đang ở tuổi dậy thì, bố mẹ của bạn đang ngày càng già đi, tất nhiên bạn rất quan tâm đến vấn đề xương khớp của những người thân yêu. Nhưng đừng lo lắng, một bát canh gà mỗi ngày có thể giúp cả gia đình bạn ngăn ngừa bệnh loãng xương.

4. Tốt cho tim mạch

Ăn thịt gà giúp bạn kiểm soát và ngăn chặn nồng độ homocysteine và điều này giúp bảo vệ trái tim chống lại các bệnh tim mạch khác nhau. Homocysteine là một axit amin có thể gây nguy hiểm cho tim của bạn nếu nó ở mức cao

5. Giàu phốt pho

Ăn gà cũng sẽ giúp bạn luôn có một nụ cười đẹp. Bởi vì hàm lượng phốt pho nhiều có trong thịt gà có tác dụng giúp răng và xương chắc khỏe.

Ngoài ra, khoáng chất này cũng giúp duy trì thận, gan và hệ thần kinh trung ương hoạt động tốt hơn.

6. Giàu selenium

Selenium là một trong những thành phần chính của thịt gà. Vậy selenium là gì? Đây chính là một khoáng chất cần thiết giúp cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể. Nó cũng giúp các tuyến giáp hoạt động tốt hơn đồng thời cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Selenium còn giúp bạn giảm cân cũng như tránh xa một số căn bệnh. Vì vậy, hãy thường xuyên đưa thịt gà vào thực đơn bữa cơm gia đình.

7. Tăng cường sự trao đổi chất

Vitamin B6 có trong thịt gà thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, có nghĩa là nó giúp việc tiêu hóa thức ăn trở nên nhanh hơn mà không lưu giữ quá nhiều lượng chất béo trong cơ thể, từ đó giúp giảm cân.

Ngoài ra, Vitamin B6 còn giúp mạch máu khỏe mạnh hơn.

8. Giàu niacin

Niacin là một vitamin thiết yếu giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh ung thư. Các nhà khoa học tìm thấy niacin có rất nhiều trong thịt gà, từ đó giúp bảo vệ cơ thể chống lại các tổn thương di truyền do DNA bị lỗi và các loại ung thư khác nhau.

9. Tốt cho mắt

Giống như nhiều thực phẩm khác, thịt gà cũng có thể giúp bạn có thị lực tốt hơn. Lượng chất retinol, alpha và beta-carotene, lycopene có trong thịt gà đều có nguồn gốc từ Vitamin A. Đây chính là những dưỡng chất cần thiết để giúp bạn có một đôi mắt khỏe.

10.Tăng cường sự phát triển của các tế bào

Hầu hết mọi người đều phải đối mặt với tình trạng môi khô hay da bị nứt nẻ. Có một chất gọi là riboflavin được tìm thấy trong thịt gà , đặc biệt là gan gà, giúp sửa chữa các mô và giúp da và môi của bạn luôn tràn đầy sức sống.

* Theo Boldsky